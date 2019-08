L'Unitus mette a disposizione il parcheggio

L'Università degli Studi della Tuscia, anche quest'anno, mette a disposizione il parcheggio di via Palmanova e quello di Santa Maria in Gradi per tutti coloro che vorranno assistere al corteo storico il 2 settembre e al Trasporto della Macchina di Santa Rosa il giorno successivo. La richiesta dei due parcheggi, indirizzata al rettore Ruggieri, è partita nei giorni scorsi da Palazzo dei Priori a firma del sindaco Arena. Oggi lo stesso sindaco rivolge un sentito ringraziamento al magnifico rettore per quanto accordato. “Il 2 e il 3 settembre sono i giorni in cui la nostra città accoglie il maggior numero di persone. Viterbesi e non solo. Come lo scorso anno, grazie ai due parcheggi possiamo garantire un'accoglienza migliore a cittadini, visitatori e turisti”. Entrambi i parcheggi saranno aperti dalle ore 16 alle ore 24.