"Campo sportivo lasciato nel degrado"

Il consigliere Carlo Pellegrini, coordinatore locale della Lega, interviene sulle condizioni di degrado in cui versa il campo sportivo della cittadina.

“A Bassano Romano - esordisce - ogni anno ad inizio campionato è sempre la stessa storia, ci si ritrova con il campo sportivo comunale in totale stato di abbandono. Ormai è consuetudine dell’Amministrazione Maggi che, finita la stagione calcistica, il campo sportivo comunale venga completamente chiuso e abbandonato, per poi essere riaperto e riattivato pochi giorni prima dell’avvio della nuova stagione calcistica, con le dolenti conseguenze di ritrovare un impianto invaso dalle erbacce e con gli spogliatoi in condizioni che non rispondono più a nessuna normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza”.

“Un dramma nonché un grosso problema per la società Asd Polisportiva Bassano Romano e gli Amatori Calcio Bassano Romano 1989 che si vedono a rischio lo svolgimento del campionato ogni anno. Lo scorso anno si è sfiorata la non omologazione del campo da gioco, risolta all’ultimo minuto con l’ intervento di un trinciaerba. Quest’anno io e Luigi Quaglia abbiamo un sopralluogo preventivo per verificare lo stato dell’impianto sportivo comunale e se necessario avviare un’azione che ponga fine a questa situazione. Come si temeva abbiamo trovato una situazione peggiore del previsto: campo da gioco, spogliatoi e aree adiacenti completamente abbandonate, con gli spogliatoi nell’incuria più totale”. I consiglieri della Lega hanno pubblicato subito le foto sui social, ma sono stati attaccati da varie parti.

“In realtà - spiegano Pallegrini e Quaglia - , con la pubblicazione del materiale fotografico, volevamo soltanto comunicare all’Amministrazione Maggi che non siamo più disposti a tacere su questa situazione di degrado e di abbandono del campo sportivo. Anzi, avvieremo tutte le opportune iniziative perché si faccia luce su come il Comune di Bassano Romano gestisce la struttura. Soprattutto, visto che è stato concesso il nulla-osta per l’utilizzo del campo sportivo, per l’iscrizione della società sportiva Asd Polisportiva Bassano Romano, al campionato di Prima categoria della Lega nazionale dilettanti, si verifichi se quell’impianto è idoneo per lo svolgimento di gare e manifestazioni sportive; se sia in regola con le vigenti norme in materia di sicurezza e siano presenti e mantenute tutte le condizioni igienico sanitarie che la normativa vigente richiede”.

Il coordinamento Lega Bassano Romano conclude affermando che “lo sport non è solo un gioco, lo sport è cultura, è comunicazione, è salute e l’importanza e il valore sociale dello sport non posso essere trascurati e gestiti con superficialità”.