I costumi del corteo senza segreti

Trecentodieci vestiti. Di cui circa 120 riguardano i cosiddetti Boccioli, cioè i figuranti giovanissimi, dai 6 agli 11 anni. Le Rosine (ragazzine dai 12 ai 18 anni) sono 62. Tantissime scarpe. Cappelli. Scudi. Spade. Balestre e frecce. Lance. Tamburi. E tanta devozione. Che, insieme alla passione, spinge una sessantina di volontari a impegnarsi per e nel corteo storico di Santa Rosa. Corteo che il 2 settembre prossimo, il giorno prima del trasporto della macchina, si dividerà in due: alle 17,30 i quasi trecento partiranno dalla piazza del santuario di Santa Rosa per andare alla cattedrale; e da qui prenderà il via la solenne processione con il cuore della patrona di Viterbo, in direzione santuario.

Quest’anno i volontari del corteo hanno voluto dimostrare come nasce una manifestazione così importante per Viterbo. È un viaggio nel tempo alla scoperta di tessuti e modelli. Lo hanno chiamato “Corteo experience, dietro le quinte”. È l’apertura straordinaria della costumeria del corteo: domani e venerdì, con ingresso gratuito dalle 21, c’è il percorso guidato tra i costumi e l’esposizione dei bozzetti originali.

LE FOTO DELLA COSTUMERIA



Enrico Neri, decano del corteo, con alcuni volontari spiega cosa ci sia dietro alla sfilata dei figuranti: “Una ventina di volontari costituiscono il nocciolo duro di chi lavora affinché il corteo diventi realtà. Con gli altri collaboratori si arriva a circa 60. La preparazione, ogni anno, inizia a novembre”. I costumi quest’anno sono esposti, in via esclusiva, nella basilica di Santa Rosa, nei locali a sinistra dell’entrata del monastero: sono nelle sale che il 2 settembre saranno animate dai figuranti che li indossano prima della rievocazione. Ci sono i costumi dal 1200 (Rosa nacque nel 1233 e morì 18 anni dopo) al 1800. Sono stoffe pregiate e valgono un tesoro: un vestito può costare anche 4.500 euro. Neri fa vedere uno dei primi vestiti realizzati nell’edizione del 1976: è quello del podestà del 1300, e costava allora 800mila lire.

Nei mesi che precedono la processione, artigiani locali restaurano gli abiti e le volontarie di Santa Rosa, cinque sarte, si occupano della manutenzione. “Ci autofinanziamo – dice Neri senza polemica -. Il Comune ci dà dai soldi ma sono insufficienti. Vorremmo aumentare i figuranti ma servono risorse”.

Sono esposti anche i bozzetti originali dell’architetto Alberto Stramaccioni. Nel cortile attaccato alla sala costumi è stato montato uno schermo e messe delle sedie per assistere alla proiezione di 12 minuti che parla della storia del corteo. “Un lavoro faticoso. Che solo la passione per la nostra santa può giustificare”, concludono i volontari.