"Gloria sfilerà anche nel 2020"

“Gloria” si potrà ammirare anche il prossimo anno. Non c’è l’ufficialità, ma è l’intenzione del sindaco Giovanni Arena e della maggioranza.

“Si tratta - spiega il primo cittadino - di una Macchina che piace molto ai viterbesi, quindi un anno di proroga ci sta. Certo, al momento è ancora prematuro darne la certezza, ma senz’altro vogliamo andare in questa direzione”.

“Gloria” piace, non c’è dubbio. Il sindaco ha ragione, ma va anche detto che costruire un nuovo “campanile che cammina” costa molto: oltre 700 mila euro. Da qui, in realtà, la decisione di prolungare la permanenza in servizio della creatura di Raffaele Ascenzi realizzata dal costruttore Vincenzo Fiorillo, che dunque sarà protagonista anche della sera del 3 settembre del prossimo anno. D’altra parte, è stato così anche per “Fiore del cielo” dell’architetto Arturo Vittori, che, come si ricorderà, ha sfilato dal 2009 al 2014, e per “Ali di luce”, sempre di Raffaele Ascenzi, protagonista dei Trasporti dal 2003 al 2008.

Il montaggio di “Gloria” è avvenuto giovedì a tempo di record e ieri sera si è svolta la tradizionale cena sotto la Macchina, con le penne offerte da Fiorillo al termine della prova delle luci. Novità di quest’anno l’introduzione di altri faretti per far risaltare meglio le figure degli angeli e l’aureola attorno alla testa della santa.

Giovedì 22 agosto, la statua di Santa Rosa, alta oltre due metri, è stata messa in cima a “Gloria” dopo la benedizione al culmine di una cerimonia voluta dal costruttore. “Vorrei che l’aureola rappresenti la città di Viterbo, cioè noi devoti che attraverso il nostro comportamento, la solidarietà e la gioia testimoniamo l’attualità del messaggio di Santa Rosa – ha detto il vescovo Lino Fumagalli -. Può essere un impegno che ci porta a una maggiore coerenza di vita, alla condivisione con chi ha meno di noi, sull’esempio di Santa Rosa. Mi piacerebbe che l’aureola sia la nostra comunità di Viterbo che brilla del messaggio della santa e la rende ancora viva”. Collocando una corona di rose, ha reso omaggio alla santa bambina anche il sindaco.

Insomma, è tutto pronto per il quinto Trasporto di “Gloria”. “La Macchina - commenta Ascenzi - sta in verità invecchiando benissimo: ogni anno che passa è più bianca”. Nel senso che, con le modifiche introdotte al sistema di illuminazione, spicca sempre di più nel buio delle strade e delle piazze della città.

Nel frattempo, proprio Ascenzi, che, con l’ideazione di due Macchine, è di fatto entrato nella storia della tradizione, torna a chiedere la possibilità di lasciarla esposta tutto l’anno a San Sisto. Sospeso a circa trenta metri di altezza, l’architetto, completato il montaggio, lo ha detto nel corso della sua prima diretta Facebook. Ascenzi pensa ad un grande contenitore da costruire in modo che un lato sia apribile per fare uscire la Macchina la sera del Trasporto. Pensa anche ad un ascensore alle spalle della struttura per permettere ai visitatori di vivere due tipi di emozione: in primis quella di ammirare la Macchina nella sua completa bellezza e in secondo luogo quella di gustare il panorama di Viterbo dall’alto. Suggerisce al riguardo un biglietto di 5 euro.