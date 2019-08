La festa di Santa Rosa in diretta

La magia di Santa Rosa in diretta. In occasione delle festività per la piccola santa Corriere di Viterbo, Telelazionord, Viterbonews24,Newtuscia.it, Lafune.eu, Eventi della Tuscia e Diretta Sport organizzano insieme una serie di trasmissioni in diretta per raccontare la festa più amata dai viterbesi.

Nel periodo compreso da domenica 25 agosto al 4 settembre queste testate, insieme, trasmetteranno tutti gli eventi principali della festa con collegamenti in esterna e la copertura mediatica e giornalistica per oltre 60 ore di immagini.

La messa in onda avverrà sui canali del digitale terreste 675 per Viterbo (basterà aggiornare i canali del proprio televisore) Lazio Nord e Toscana e 629 (provincia di Viterbo ed Umbria) e sui siti internet e sulle pagine Facebook di Corriere di Viterbo, Viterbonews24, Newtuscia.it, Lafune.eu, Eventi della Tuscia e Diretta Sport.

Per ogni diretta, verranno allestiti collegamenti e interviste con i protagonisti della festa. Questi gli eventi in programma: domenica 25 agosto alle 21 diretta del Trasporto della mini macchina di Santa Barbara, il 31 agosto, alla stessa ora, sarà trasmesso il Trasporto della mini macchina del Pilastro e il 1 settembre, alle 21, il Trasporto di quella del centro storico. Verrà trasmessa anche la diretta, il 2 settembre dalle 18, della sfilata del corteo storico. Il 3 settembre collegamento dalle 13 per il raduno dei facchini e il giro delle sette chiese. Dalle 20 la diretta del Trasporto. Il 4 verrà trasmessa la messa nella Basilica di Santa Rosa.