Settemila euro per i controlli di notte

Settemila euro per potenziare i controlli di notte. E’ la cifra stanziata da Palazzo dei Priori per aumentare le pattuglie in servizio dopocena nei giorni festivi e durante gli eventi principali. Il progetto riguarda 15 agenti della polizia locale che, fino al 30 settembre, saranno in servizio per più ore. dalle 18 alle 24 o dalle 19 all’una.

L’obiettivo, si legge nella delibera, è di “ottenere un concreto e misurabile miglioramento della sicurezza urbana e stradale durante il periodo estivo in quanto prevede, durante tale periodo, l'attivazione e il potenziamento di servizi di vigilanza e controllo del territorio in ore serali e notturne, con particolare attenzione alle giornate interessate da iniziative e manifestazioni”. Lo stanziamento è stato coperto con i proventi delle infrazioni al codice della strada.