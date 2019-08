Sanità, concorsi primari controllati dalla Finanza

La Guardia di Finanza collaborerà con la Regione per controllare lo svolgimento dei concorsi per 106 incarichi di direttore di struttura complessa in tutte le Asl e le Aziende ospedaliere. “E’ la prima volta che una Regione italiana si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza per aumentare i livelli di trasparenza – commenta l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria Alessio D’Amato - Si tratta di una iniziativa davvero importante. L’intero iter amministrativo mira al rafforzamento della trasparenza ed alle verifiche delle incompatibilità nonché alle modalità di scelta delle commissioni attraverso procedure di sorteggio”.