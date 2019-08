Sedie per il Trasporto, a ruba solo i posti migliori

Su un totale di 1235 biglietti disponibili a ieri pomeriggio ne erano andati via 478. Nel primo giorno di vendita online (e presso il negozio Underground di via della Palazzina) dei biglietti per le sedie di piazza del Comune, da dove la sera del 3 settembre ci si potrà godere il trasporto della Macchina, quelli acquistati sono stati in pratica un terzo. Tanti? Pochi? Dipende dal punto di vista, nel senso anche letterale dell’espressione. Quelli del settore A, sotto il portico di Palazzo dei Priori, i più costosi (44 euro l’uno) sono andati via come il pane: su 164 posti complessivi ne sono rimasti appena 15. Di contro, quelli del settore C, riservati ai residenti, sempre al costo di 44 euro e già messi in vendita da martedì all’ufficio turistico (la pensilina del Sacrario), non hanno scatenato resse, anzi: su 253 posti disponibili solo 70 sono già stati accaparrati. Tanto è bastato per scatenare le polemiche sulle scelte del Comune, sia su quella di rinunciare quest’anno alle tradizionali tribune lasciando solo posti in piedi, ad eccezione appunto delle 1.500 sedie di piazza del Plebiscito, sia su quella di riservarsi i 220 posti del settore D per assegnarli a vip, ospiti o “amici degli amici”, come pronostica il capogruppo del M5S Massimo Erbetti, che , per il secondo anno consecutivo, ha messo in palio il suo di posto riservato con un concorso fai-da-te dal titolo “Una finestra per Santa Rosa con i 5 Stelle”.

Tirando un primo sommario bilancio delle vendite - che continueranno fino ad esaurimento - si può dire che il posto a sedere in piazza fa più gola ai forestieri che ai viterbesi, anche perché questi ultimi da sempre sono abituati ad assistere al trasporto in piedi oppure a portarsi le sedie da casa.

Entrando nel dettaglio, i settori più ambiti sono quelli del primo quadrante, in particolare il settore A, dove 149 dei 164 posti sono già stati venduti. Solo 38 su un totale di 162 invece i ticket venduti nel settore B.

Nel secondo quadrante, più decentrato e meno costoso (35 e 39 euro il prezzo dei biglietti), è il settore G quello più ambito perché più vicino al centro della piazza e quindi dotato di visuale migliore: 140 i biglietti venduti su un totale di 250 (altri 48 sono riservati ai centri sociali polivalenti). Poco gettonati, invece, i settori posteriori F ed E : solo 3 posti venduti su 162 nel primo, 5 su 113 nel secondo. Nel settore H, infine, i biglietti venduti a metà pomeriggio di ieri erano 73 su 131. La metà.

Intanto, come detto, è scoppiata la polemica sulle 220 sedie del settore D riservate al Comune. Per i consiglieri di minoranza Giacomo Barelli (Forza civica) e Massimo Erbetti (M5S) sono proprio questi posti in meno ad aver costretto la Audiotime, la società che ha vinto l’appalto delle sedie, ad aumentare i prezzi in modo da rientrare nei costi. “L’amministrazione Arena - attacca Erbetti - si tiene ben 220 sedie delle 1500 destinate alla visione della Macchina. A chi andranno? Ai soliti amici degli amici? L’ho chiesto in una interrogazione al sindaco. Vediamo se risponde”.

Il sindaco risponde a stretto giro: “Da sempre il Comune si riserva dei posti per gli ospiti istituzionali: parlamentari, rettore, presidente del tribunale, personaggi dello spettacolo. Fino a tre giorni prima del trasporto non sapremo nemmeno chi verrà. Mi sembra una polemica pretestuosa: prima il problema erano le tribune. Ora che abbiamo liberato le piazze, non va bene lo stesso".