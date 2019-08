La vendita dei tagliandi per i disabili

Da martedì 27 saranno in vendita i biglietti riservati a persone diversamente abili, sordomuti e iscritti ai centri sociali polivalenti del comune di Viterbo per il Trasporto della Macchina di Santa Rosa. I ticket saranno disponibili all’Ufficio turistico di piazza Martiri d'Ungheria (pensilina del Sacrario), dalle ore 10 alle 19. Queste le modalità di acquisto dei biglietti riservati alle tre categorie protette: 120 posti per i diversamente abili (fino a un massimo di 60 accompagnatori), di cui 60 posti a piazza del Plebiscito e 60 posti a piazza Fontana Grande.

Il prezzo di vendita è di 6 euro per la coppia (diversamente abile e accompagnatore). Al momento dell'acquisto dovrà essere esibito il certificato di invalidità con percentuale di riconoscimento pari o superiore al 74 per cento. Per questa categoria è stato istituito il servizio trasporto persone disabili, ovvero navette che condurranno l'utente dal domicilio alla pedana e dalla pedana al domicilio a fine manifestazione. Per richiedere il servizio basta contattare l'ufficio sostegno sociale (Servizi Sociali Comune di Viterbo), ubicato in via del Ginnasio 1, al numero 0761.348590. Il servizio può essere richiesto dal 27 agosto (comunque dopo aver effettuato l'acquisto del biglietto), fino alle ore 13 del 2 settembre (orari di ufficio); 26 posti per sordomuti (fino a un massimo di 13 accompagnatori), al prezzo di 6 euro per la coppia (per l'acquisto di ogni biglietto occorre esibire la certificazione e il documento di identità) – settore G; 40 posti per gli iscritti ai centri sociali polivalenti del Comune di Viterbo a 6 euro cadauno. Al momento dell'acquisto, per ogni biglietto va esibita la tessera di iscrizione al centro in corso di validità e il documento di identità – settore G. Ogni persona potrà acquistare un massimo di 4 biglietti.