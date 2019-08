Gloria verso San Sisto

Gloria, giovedì 22 agosto l'assemblaggio a San Sisto. Prevista per le 21 la benedizione della statua di Santa Rosa da parte del vescovo Lino Fumagalli, prima di essere collocata in cima alla Macchina. In occasione del passaggio dei mezzi con le parti componenti la Macchina di Santa Rosa, il comando di polizia locale ha emesso l'ordinanza (n. 453/2019) con alcuni divieti riguardanti la sosta e il traffico veicolare. Tra questi, il divieto di sosta dalle 6,30 del 22 agosto (fino a cessata necessità) in via Ascenzi, via Cavour, piazza Fontana Grande, via Garibaldi (anche nel tratto compreso tra via della Bontà e Porta Romana), piazza San Sisto. Durante il passaggio dei mezzi con a bordo le parti della Macchina, gli agenti di polizia locale e gli altri organi di polizia stradale potranno intervenire interrompendo la circolazione veicolare mediante segnalazione manuale e disporre eventuali deviazioni lungo il percorso tra la strada Tuscanese e via della Palazzina, piazzale Gramsci, via R. Capocci, via F.lli Rosselli, piazza Verdi, via Marconi, piazza dei Caduti, via Ascenzi, piazza del Plebiscito, via Cavour, via Garibaldi, piazza San Sisto.