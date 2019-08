Vigili sul piede di guerra, Arena chiede tempo

“E’ vero che ci sono pochi vigili urbani, ma presto saranno assunti 8/9 e le cose miglioreranno. È vero che ci sono delle situazioni interne alla polizia locale che si sono incancrenite con il passare del tempo, ma il nuovo comandante sta risolvendo i problemi”. Il sindaco Giovanni Arena si veste da pompiere e smorza (almeno cerca di farlo) le fiamme che i vigili urbani hanno promesso di appiccare. A breve.

Infatti, lunedì il sindacato più rappresentativo della polizia municipale di Viterbo, il Sulpm, aveva scritto una lettera al curaro minacciando lo stato di agitazione per Santa Rosa: in sintesi, Ivo Aquilani, coordinatore provinciale del Diccap/Sulpm (Dipartimento autonomie e polizie locali), aveva bocciato la gestione del corpo di polizia locale, paventando se non lo sciopero (i tempi tecnici non ci sono) una mobilitazione che impedisca di fare gli straordinari per le prossime feste in onore della patrona. I nodi principali, per il sindacato, si possono sintetizzare in un numero troppo scarso di agenti (con turni massacranti) e in disparità di trattamento che farebbero della polizia municipale un luogo di figli e figliastri. “La gestione del corpo è priva di regole o meglio, le regole esistono, ma sono imposte solo ad alcuni operatori”, aveva scritto lunedì il Diccap al comandante Mauro Vinciotti, al Comune e al prefetto Giovanni Bruno. “Non è stato adottato alcun provvedimento che riorganizzi gerarchicamente il corpo sebbene previsto dalla normativa – aggiungeva il sindacato -. Più volte è stata formalizzata la richiesta di applicare la legge anticorruzione sulla rotazione del personale, ma vi sono uffici e servizi ricoperti dai medesimi soggetti anche da 20 anni”. E ancora: “L’annosa carenza di personale comporta sovente lo svolgimento di servizi con orari disagiati che però gravano solo su una parte del personale mentre i prescelti (non si sa da chi), continuano a svolgere turnazioni e orari meno impegnativi”. Inoltre, “gli straordinari sono imposti spesso senza il consenso degli interessati”.

Insomma, un quadro nebuloso. Sul quale però Arena cerca di fare luce: “Mi sembra una polemica datata. La situazione si va normalizzando”. Sul poco personale è ottimista: “Il settore dei vigili urbani è quello dove la mancanza di personale si nota di più. Ma entro dicembre o gennaio ci saranno nuove assunzioni: il concorso sta per partire, e a fine settembre ci sono i quiz”.

Sull’organizzazione interna, il primo cittadino ha piena fiducia “nell’operato” di Mauro Vinciotti: “Il nuovo comandante sta facendo bene. Tratta tutti allo stesso modo”. E conclude: “Il personale che fa turni scomodi va gratificato. Con più agenti e con il dialogo coi sindacati ce la faremo”.