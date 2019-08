Minori in affido, 7 su 10 restano con i parenti

Trenta minori seguiti in strutture educative domiciliari, 37 in case famiglia, 17 in nuclei familiari. Sono i numeri degli affidamenti nel distretto sanitario B della Asl, che comprende i comuni di Viterbo, Vitorchiano, Soriano nel Cimino, Orte, Celleno, Canepina, Bomarzo e Bassano in Teverina. La gestione è in capo ai servizi sociali del capoluogo, dove l’assessora Antonella Sberna insieme agli uffici stanno predisponendo un resoconto dettagliato della situazione in vista dello sbarco in consiglio comunale dell’ordine del giorno presentato da FdI dopo l’esplosione dello scandalo di Bibbiano. Specifica l’assessora Sberna: “Oltre il 70% degli affidi nel distretto sanitario viterbese è ‘parentale’: vuol dire che i minori vengono temporaneamente affidati a nonni o zii diretti, costantemente seguiti dai servizi sociali con l’obiettivo, sottolinea l’assessora, “del rientro in famiglia nel minor tempo possibile. Per il restante 30% la prassi dell’affidamento è codificata nel regolamento regionale e prevede un raccordo tra servizi distrettuali, Asl e terzo settore”. Tornando alla mozione presentata da FdI in Consiglio, vi si chiede di acquisire in quarta commissione “tutte le informazioni necessarie per conoscere, comprendere e verificare il tema dell’affido, delle strutture in essere e dei gestori presenti sul territorio comunale, al fine di possibili determinazioni successive”. Per l’assessora Sberna a Viterbo e nei comuni appartenenti al distretto casi come quello della Val d’Enza non sono neanche lontanamente ipotizzabili: “Innanzittuto perché il Comune di Viterbo non si rivolge a cooperative o società esterne per la gestione degli affidamenti. Tutto - spiega l’assessora - è in capo al personale dei nostri servizi sociali e a quello dellla Asl che gestiscono il settore in maniera integrata. In secondo luogo perché i controlli sono costanti. Infine gli affidamenti a famiglie avvengono soltanto nei casi più estremi”. Il nuovo regolamento regionale sull’affidamento familiare, emanato il 4 marzo scorso, ha inoltre disciplinato il settore, recependo le linee di indirizzo del ministero del Lavoro finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia, “attraverso la promozione, la sensibilizzazione, la formazione e il sostegno della prossimità familiare e del buon vicinato”. “Il regolamento è pubblicato sul sito del Comune - continua Sberna - e quindi a disposizione di tutti: nella prassi è comunque già questo il percorso che stiamo seguendo ma grazie a questa formalizzazione si organizzeranno ancora meglio i processi. E comune la filosofia seguita dai servizi sociali è mantenere i minori il più possibile nel proprio ambiente familiare”.