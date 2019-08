All’Ufficio turistico 100 persone al giorno

Un centinaio di persone in media al giorno finora al desk dell'Ufficio Turistico di Viterbo per chiedere informazioni sui luoghi da visitare in città e nei dintorni. Molti gli stranieri, in particolare francesi, tedeschi e spagnoli.

Un afflusso costante che si è mantenuto anche per Ferragosto. PromoTuscia fa un primo bilancio del mese più caldo dell'anno. La tendenza - dice - è positiva; c'è molto da fare, ma la strada intrapresa sarebbe quella giusta. “Nei cento visitatori quotidiani che hanno avuto l'ufficio come punto di riferimento – spiega Manila Olimpieri – non sono compresi i gruppi organizzati. Molti sono i turisti individuali, famiglie con i figli al seguito, diverse provenienti dal Nord Italia, soprattutto dal Veneto e dal Trentino; poi gli stranieri: francesi, tedeschi, spagnoli e anche qualche inglese”.