Trasporto, l’anno del “tutti in piedi”

Il Trasporto 2019 passerà alla storia come quello del “tutti in piedi”. Archiviate le storiche tribune, che per qualche decennio hanno caratterizzato la scenografia delle piazze lungo il percorso, si passa a una soluzione che prevede solo sedie alle pendici di Palazzo dei Priori. Spoglie di tutto gli altri luoghi del passaggio della Macchina di Santa Rosa. Il piano di come le cose dovranno andare la notte del tre è stato messo a punto dal Tavolo per l'ordine e la sicurezza coordinato dalla Prefettura. Qui sono maturate le decisioni piazza per piazza e sono state decise le capienze massime. A Piazza Fontana Grande è prevista la realizzazione di una pedana per trenta disabili e altrettanti accompagnatori. Rimangono 580 metri quadrati per un totale di 1160 persone in piedi. Accessi da via delle Fabbriche e via degli Scalzi. Controllo affidato a due stewards in accordo con gli agenti della polizia. E in questi giorni si è accesa una polemica proprio su via degli Scalzi, individuata come percorso di fuga ma di fatto in condizioni penose. Dal gruppo Facebook Viterbo Centro Storico Chiuso è stata sollevata la questione dei lastroni sconnessi e pieni di rattoppi. Non certo l'ideale nella sciagurata ipotesi di dover diventare sfogo per i presenti davanti a una situazione d'emergenza.

In piazza del Comune è stata ideata la seguente situazione: area per pubblico in piedi di 190 mq, massimo 380 persone, lato via Ascenzi. Un primo quadrante: settore A con 164 sedie, settore B con 162, settore C con 253, settore D con 220. Secondo quadrante F con 162, G con 250 (più 48 per i Centri sociali polivalenti), E con 113, H con 131.

Piazza del Teatro ha tre aree in piedi. Una prima zona da 692 metri quadrati per 1384 persone, una seconda da 2.210 metri quadrati per 4420 persone (davanti al teatro) e una terza da 810 metri per 1620 persone su via Fratelli Rosselli. Le tre zone sono divise da barriere antipanico e cordoni di sicurezza. Agli accessi su via Rosselli, San Bonaventura, Marconi e Matteotti saranno effettuati controlli da steward coordinati da personale della polizia.