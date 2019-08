Talete congela gli stipendi di agosto

Congelato di nuovo il pagamento degli stipendi ai dipendenti di Talete, che sono pronti a proclamare ancora una volta lo stato di agitazione. Nulla a che vedere con il decreto ingiuntivo presentato dall’azionista di maggioranza, il Comune di Viterbo, che a fine maggio aveva portato al pignoramento dei conti dell’azienda idrica. Stavolta ci sono di mezzo le difficoltà finanziarie della spa dovute in primis alla massa abnorme di crediti da recuperare: prima dell’inizio dei distacchi dei contatori agli utenti morosi, ricordiamo, le bollette insolute avevano raggiunto la cifra monstre di 25 milioni di euro.

Se è vero che l’operazione di recupero forzoso dei crediti varata dal nuovo presidente Andrea Bossola qualche risultato, oltre alle inevitabili polemiche per le maniere forti utilizzate da Talete dopo anni di lassismo, lo sta dando, c’è da chiedersi quanto sia grave la situazione per spingere i vertici a ritardare il pagamento degli stipendi legandolo alla lotta all’evasione. Se lo chiedono in primis i sindacati Cgil, Cisl e Uil che per la prossima settimana hanno già convocato un’assemblea di tutto il personale (130 dipendenti in totale) nel corso della quale verrà probabilmente dichiarato lo stato di agitazione. “Chiederemo un immediato incontro con il cda dell'azienda”, anticipa Roberto Marchetti della Femca Cisl, auspicando anche chiarezza in merito alle recenti assunzioni a tempo determinato di sei persone, reclutate tramite un’agenzia interinale ma selezionate dall’azienda con modalità non proprio trasparenti.

Risale alla settimana scorsa la stringata comunicazione con cui Talete ha comunicato ai lavoratori e ai sindacati che la mensilità di agosto sarebbe slittata alla prima decade di settembre.

“Apprendiamo con un misto di sconcerto e rabbia della decisione, che sarebbe più corretto chiamare imposizione, di ritardare il pagamento degli stipendi - affermano i sindacati in una nota -. Leggiamo che la decisione sarebbe, non si comprende in che modo, messa in relazione con il programma di recupero dei crediti da parte di Talete stessa. Non possiamo accettare questa guerra tra poveri che coinvolge i lavoratori e gli utenti morosi mentre, al contempo, si continua a tacere chi sono i reali utenti morosi (non certo le famiglie in difficoltà il cui debito ammonta a poche centinaia di euro), così come si continua a tacere se esistono responsabilità derivanti dal ritardo nella riscossione dei crediti”. A Cgil, Cisl e Uil appare “surreale che mentre Talete, in pieno agosto, decide di assumere mediante una società di lavoro interinale sei persone (tramite selezione sui cui esiti chiediamo spiegazioni), al contempo ritardi il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impiegati. In crisi da non pagare le retribuzioni da un lato - conclude la nota - ma ricchi al punto tale da assumere sei persone senza alcun confronto preventivo dall’altro”.