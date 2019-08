Movida, spunta il "lodo Mancini"

Chiusura all'una il venerdì e il sabato, negli altri giorni della settimana spegnimento della musica a mezzanotte ma con possibilità di continuare l'attività a porte chiuse fino all'una.

Eccolo il "lodo Mancini", nel senso dell'assessora allo sviluppo economico Alessia, per arrivare a un'intesa sugli orari della movida con i gestori dei locali della cosiddetta zona fucsia (San Pellegrino e quartieri medievali). In questo caso parliamo di movida invernale, cioè quella del periodo che va dal 1° ottobre al 31 maggio, su cui le posizioni degli esercenti e dell'amministrazione comunale sembrano al momento più distanti.

"Sugli orari estivi ancora non si è iniziato a ragionare", spiega l'assessora, auspicando che il silenzio di queste giornate d'agosto abbia portato consiglio e che l'impasse determinatosi nelle ultime settimane possa sbloccarsi.

Mancini giudica positivo il fatto che, sul "coprifuoco", si sia riaperto un confronto con i gestori ma giudica irricevibile, o quantomeno poco praticabile, la loro controposta: locali aperti fino all'una tutto l'anno e in tutta la città con estensione fino alle due nei fine settimana.

"La proposta - spiega l'assessora - è al vaglio della maggioranza. Se verrà accolta, sono pronta a stilare un protocollo d'intesa in due minuti per poi inviarlo all'attenzione del prefetto, ma sinceramente la vedo un'ipotesi difficile". Senza considerare che cedere alle pressioni degli esercenti significherebbe per il Comune aprire immediatamente un altro fronte con i residenti, con gli affittacamere e i proprietari di b&b che da tempo chiedono a gran voce di mettere un po' di regole all'esuberante movida viterbese.

"Ricordo a tutti - continua l'assessore - che attualmente gli orari in vigore sono quelli previsti da un'ordinanza datata 2008 dell'allora sindaco Marini, che prevede l'una di notte come orario massimo di chiusura per tutto l'anno. Sono solo sette le attività che hanno ottenuto in questi anni delle deroghe, l'ultima delle quali è stata rilasciata nel 2015, facendone richiesta dietro presentazione di tutta la documentazione del caso".

La questione, sottolinea Mancini, non riguarda tanto l'estate, periodo in cui la maggior parte dei locali chiude all'una di notte. "I problemi sorgeranno a partire da ottobre quando scatteranno le modifiche previste nel piano del commercio e le attività dovranno anticipare la chiusura a mezzanotte. Per questo - conclude l'assessora allo sviluppo economico - credo che quella dell'una nel fine settimana e di mezzanotte dal lunedì al giovedì, ma con possibilità di continuare a servire la clientela a porte chiuse e a musica spenta, sia una proposta di buon senso in grado di contemperare sia la voglia di divertirsi dei giovani che quella di riposare di residenti e turisti".