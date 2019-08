Talete, selezione in sordina per sei rinforzi

Sei nuove unità di personale in servizio per sei mesi (prorogabili di altri sei) per assistere telefonicamente gli utenti. Talete si è attrezzata così alla campagna di recupero crediti partita da un mese. E’ polemica però sulle modalità di reclutamento dei “fortunati”, tanto è vero che, come ha denunciato al Corriere una partecipante alle selezioni, sul sito dell’azienda, fermo ad aprile, non è stata neanche pubblicata la graduatoria dei prescelti e degli idonei. Eppure, i contratti, anche se con molto ritardo, sono partiti. Andando a scavare, si scopre più di un difetto di “comunicazione”, a cominciare dall’avviso di ricerca personale non comparso sul sito di Talete, ma su quello della società interinale (lavoro somministrato) che ha vinto la gara bandita il 9 ottobre 2018 per la fornitura di una rosa di nomi, sui quali però si è espressa successivamente una commissione di Talete. Il fatto è che, essendo Talete una società interamente partecipata dal pubblico, la logica avrebbe voluto che sull’esistenza di quei sei posti fosse stata fatta ampia pubblicità. E invece la società interinale che ha vinto la gara, nella pubblicazione dell’avviso, non ha neanche reso noto che il committente della selezione era Talete.

Un ruolo centrale in tutto il procedimento amministrativo lo occupa il capitolato speciale d’appalto con la società interinale, deliberato l’11 novembre 2018, nel quale si richiedeva di sottoporre una rosa di 3/5 candidati per ogni posto ai quali, per individuare il più adatto, avrebbe effettuato un colloquio la stessa Talete. Nell’ultimo comma dell’articolo 18 prevista inoltre la possibilità di trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato “a fronte di motivate necessità organizzative”.

Posto che sulla scelta della società di somministrazione è stata sicuramente rispettata la normativa, desta perplessità il fatto che - contrariamente a quanto avviene normalmente nella somministrazione di prestazioni lavorative, dove è la società interinale che sceglie e fornisce direttamente il personale - qui Talete abbia obbligato il fornitore a presentare una rosa di nomi ai quali il committente ha svolto il colloquio scegliendo chi far assumere dalla medesima società interinale. Addirittura, Talete, attraverso l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 18, potrebbe trasformare i contratti a tempo indeterminato.

Sorgono spontanei alcuni interrogativi: per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, essendo una società pubblica, Talete non dovrebbe bandire un regolare concorso? Chi ha nominato la commissione che ha vagliato le rose dei nomi proposte dalla società interinale? Perché non è stata data amplia pubblicità ai cittadini in cerca di occupazione della selezione che si stava svolgendo? Come mai Talete non ha ancora pubblicato sul proprio sito l’esito della selezione? Chi sono i vincitori?

Una curiosità: l’appalto su base annua con la società interinale costa 243.263 euro.