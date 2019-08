Trasporto, tensione sulla formazione

Il Trasporto si avvicina, ma le ruggini legate alle ultime elezioni per la guida del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa non sembrano essere spazzate via. Forse ci penserà Santa Rosa a far tornare il sereno sotto la Macchina ma, a un mese esatto dal tre settembre, i veleni non sembrano sopiti.

Dissapori che sono covati per settimane sotto la cenere e che sono destinati a scoppiare nei prossimi giorni quando verrà ufficializzata la formazione per il trasporto. Il timore del blocco dei cavalieri di Santa Rosa che hanno sostenuto, perdendo, la candidatura di Paolo Moneti a presidente del sodalizi è quello che in qualche modo si giunga a una resa dei conti proprio in vista del 3 settembre.

Un indizio in tal senso è stato raccolto mercoledì sera durante una cena che si è svolta nel ristorante La Gramignana di Viterbo. Poco prima nella chiesa della Pace si era effettuato il recupero delle prove di portata per i facchini che a giugno non avevano potuto sostenerle. Poi la serata è proseguita a tavola e proprio lì si sarebbe parlato della formazione con i ben informati che scommettono su una sorta di “epurazione”.

Le voci sono circolate tra i facchini e sono arrivate anche a quelli che hanno sostenuto Moneti contro Massimo Mecarini. Chi ha sostenuto apertamente la cordata che è stata sconfitta rischia, dunque, di finire in panchina. C’è l’ipotesi, che sarebbe stata ventilata durante la cena, che molti di loro vengano inseriti tra le riserve. Insomma, rischiano di essere tolti da sotto la Macchina. E tra loro ci sarebbe anche qualche nome “pesante” con diversi anni di esperienza nei trasporti. Si parla di almeno sette o otto ciuffi e una decina di stanghette. Durante la cena sarebbe stato detto chiaro e tondo che finiranno “in panchina”. Una decisione che, se venisse realmente attuata, verrebbe vissuta dal blocco che ha sostenuto Paolo Moneti alle ultime elezioni. Un gruppo di facchini che è rimasto sostanzialmente unito nella battaglia contro il duo Massimo Mecarini-Sandro Rossi e che continua la lotta per una nuova gestione dei cavalieri di Santa Rosa.

La formazione dei facchini che il 3 settembre saranno sotto a Gloria - la macchina ideata e progettata da Raffaele Ascenzi arrivata alla vigilia del quinto trasporto - sarà ufficializzata, come di consueto tra qualche giorno.