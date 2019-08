Movida, residenti contro le deroghe

Buttafuori per avere un’ora in più di apertura. Ma Comune e gestori dei locali sembrano aver fatto il classico conto senza l’oste. E l’oste in questo caso sono i cittadini che abitano nel cuore del capoluogo. I residenti del centro storico e di San Pellegrino sono stati ricevuti ieri dall’assessore alle attività produttive Alessia Mancini. Durante il tavolo che si è svolto nel pomeriggio, malgrado i toni cordiali e costruttivi, hanno ribadito che senza garanzie, a loro modo di vedere, il Comune non deve concedere alcun tipo di deroga all’orario di apertura. “Va detto che da parte dei comitati c’è stato un approccio costruttivo alla questione, il clima è favorevole, ma hanno ancora una volta sottolineato le criticità legate al degrado, alla sporcizia e al rispetto, da parte degli esercenti, del vicinato”. I cittadini non hanno fatto di tutta l’erba un fascio. Hanno distinto tra locali che tengono pulite le vie, si occupano del decoro dei quartieri e rispettano gli orari e vicini e, invece, quelli che se ne infischiano delle regole creando disagio ai cittadini che abitano nel centro storico. “I cittadini ci hanno rappresentato la loro posizione che è molto chiara: nessuna preclusione verso i locali, ma fino a che il Comune non sarà in grado di dotarsi di strumenti per garantire il decoro e il rispetto del vicinato, si sono detti contrari all’allungamento dell’orario di apertura”.

“Stiamo cercando una mediazione - spiega l’assessore - così da poter lavorare con il Prefetto e arrivare a un documento condiviso da tutte le parti”. Il percorso, va detto, appare in salita ma l’assessore Mancini non demorde. “Negli ultimi incontri gli esercenti hanno rilanciato chiedendo la chiusura alle 2 d’estate e nei week end e all’una tutto l’anno, stiamo verificando la fattibilità con gli uffici, perché un patto non può comunque passare sopra ad ordinanze e regolamenti. Va specificato - conclude - che parliamo sempre di deroghe, il piano del commercio non è in discussione”.