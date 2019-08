L'assessore frena sulle deroghe

Per il sindaco l’intesa, nella sostanza, è cosa fatta: i locali che garantiranno la sicurezza negli spazi di pertinenza assoldando buttafuori potranno restare aperti un’ora in più. Per l’assessore allo sviluppo economico Alessia Mancini, alla quale spetta la “maternità” del piano del commercio e del coprifuoco della discordia, il confronto con le associazioni di categoria è invece ancora in una fase interlocutoria. Non sembra quindi esserci unità di vedute all’interno dell’amministrazione sulla regolamentazione della movida viterbese e sull’esito dell’incontro di martedì scorso con i rappresentanti dei locali e le associazioni di categoria. Se il sindaco dà ormai per raggiunto l’accordo, tanto da ritenere nemmeno necessario un ulteriore passaggio in prefettura (“invieremo una pec”, dice), l’assessora Mancini tira invece il freno a mano e pone tutta una serie di se e ma rispetto al compromesso che sembrava essere stato raggiunto due giorni fa: “Intanto d incontrerò una delegazione dei residenti, mentre martedì mi sono già vista con una rappresentanza di studenti. Credo che, considerata l’importanza del tema, sia giusto dare voce a tutti”. Arena ha invece fretta di chiudere l’ennesimo fronte di polemica e sottolinea come, nella riunione dei capigruppo che martedì ha seguito quella con le categorie, la maggioranza sia stata tutta d’un sentimento sulle modifiche all’orario chieste dagli esercenti - chiusura alle due d’estate e all’una d’inverno nei fine settimana e nei periodi festivi - in cambio dell'impegno a vigilare con personale ad hoc nelle aree di pertinenza dei locali, a garantire la pulizia e il decoro degli spazi esterni, a rispettare i limiti di decibel e a promuovere iniziative di sensibilizzazione dei giovani a un consumo responsabile di alcol (pia illusione). Ai gestori dei locali - a tutti, e non solo quelli del centro storico - sarà data ovviamente facoltà di scelta se dotarsi o meno di una security: chi lo farà avrà le deroghe all’orario, gli altri a nanna a mezzanotte. A detta dell’assessore Mancini - che appartiene a un movimento, Fondazione, che in questi mesi è parso molto sensibile alle pressioni dei residenti - la situazione è molto più complessa: “Prima di arrivare a una soluzione condivisa - sottolinea - serviranno una serie di ulteriori passaggi. Intanto le associazioni di categoria dovranno discutere le proposte con gli esercenti che non hanno partecipato alla riunione. Altrettanto faranno i gruppi di maggioranza, considerato anche che da alcuni consiglieri stanno arrivando altri spunti. Non tutti sono infatti d’accordo sul fatto che possano essere ora premiate attività che nel corso degli ultimi anni non si sono distinte per rispetto delle regole”. Infine, per Mancini fondamentale sarà il passaggio finale col prefetto: “Al quale - conclude - ho intenzione di presentare non una proposta”.