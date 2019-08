Via libera all'ecocentro del Poggino

Lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti ingombranti non solo tramite le telecamere e i controlli della municipale, che finora non hanno prodotto grandi risultati, ma anche, e soprattutto, realizzando le condizioni affinché i cittadini possano disfarsi con facilità degli oggetti che in casa non servono più.

Rientra in questa filosofia la deliberazione, prevista oggi in giunta, del nuovo ecocentro del Poggino, un progetto che il sindaco coltiva dal giorno dell’insediamento, un anno fa, ma che prima di diventare realtà ha dovuto attendere la riapertura di quello analogo di Grotte Santo Stefano.

Ottimisticamente, Giovanni Arena, per l’avvio dei lavori, tra gara e affidamento, conta di non andare oltre novembre, il che significa renderlo operativo dopo le feste di Natale e comunque non oltre l’inizio della primavera. “D’altra parte si tratta di lavori piuttosto semplici da eseguire”, spiega, escludendo lungaggini e slittamenti vari. L’opera costerà a Palazzo dei Priori 700 mila euro.

I viterbesi, quando entrerà in funzione, non avranno più alibi. Se è vero che adesso, per smaltire elettrodomestici e mobili, o attendono la raccolta straordinaria, che di tanto in tanto viene effettuata da Viterbo Ambiente nei quartieri, o devono mettersi in auto e percorrere quasi venti chilometri per arrivare a Grotte, da domani possono fare tutto a due passi da casa. Non c’è dunque motivo per continuino a lasciare frigoriferi, televisori, divani e via discorrendo dove capita.

“Da definire ancora - spiega sempre Arena - tutte le tipologie di rifiuti che potranno trovare posto al Poggino. Sicuramente gli elettroici sì, come i mobili, ma non escludo che si possa ricevere anche materiale edile derivante da piccole ristrutturazioni”. Materiale il cui smaltimento comporta ora per le famiglie un notevole esborso economico dal momento che ci si deve per forza rivolgere a ditte specializzate.

Non sono pochi 700 mila euro di investimento, ma è convinzione del Comune che nel tempo saranno compensati dai risparmi sui costi attualmente sostenuti per la bonifica delle discariche abusive. “La realizzazione del nuovo ecocentro - conclude il sindaco - punta ad implementare la raccolta differenziata, il riciclo e il riutilizzo dei materiali recuperabili. Ciò comporterà anche una significativa diminuzione del quantitativo di rifiuti da portare in discarica. Le politiche ambientali sono una priorità di quest’amministrazione comunale. Vogliamo avere una città più pulita e decorosa”.