la delega dei rifiuti resta al sindaco

Giovanni Arena si è messo l’anima in pace: la delega all’ambiente dovrà tenerla ancora lui. “Almeno - dice - fino a dopo Santa Rosa”. Perché si sa: a Viterbo nulla si muove fino a che non passano i festeggiamenti patronali dei primi di settembre, dopodiché, se nulla accade neanche entro ottobre, l’altro, classico, riferimento temporale che si danno i politici e gli amministratori per guadagnare tempo è Capodanno. Ma questa, almeno per adesso, è un’altra storia.

Falliti tutti i tentativi di convincere l’assessore Elpidio Micci a bere l’amaro Calice, il sindaco, che la settimana scorsa aveva definito come fatto il passaggio del testimone nelle mani del rappresentante di Forza Italia, ieri mattina ha dovuto definitivamente ammettere che la partita è più complicata del previsto. A spingere per l’incarico a Micci sono stati, e ancora lo sono, Giulio Marini e Paolo Muroni. Ma il diretto interessato risponde picche: “Avrei poco personale per occuparmene. Non se ne parla fino a quando non arrivano rinforzi negli uffici”. Questa almeno la motivazione ufficiale. In realtà, con l’appalto ponte da concludere e quello quinquennale da partorire il prima possibile, l’assessore di Grotte Santo Stefano non se la sente di prendersi troppe responsabilità. Anche perché il tema è scottante per tanti motivi, senza considerare che l’opinione pubblica sta con il fucile spianato, pronta a rinfacciare il minimo passo falso.

Arena cerca comunque di sminuire: “Credo che a questa delega sia stata data più importanza di quella che ha. Poco personale? Sì, in parte è vero, ma non dimentichiamo che in passato l’ambiente è stato sempre gestito dall’assessore ai lavori pubblici. Io, ad esempio, o, dopo di me, Paolo Muroni. Avevamo tutti e due entrambe le deleghe e non mi pare che non siamo riusciti a tenerle. Bisogna tra l’altro considerare - conclude il sindaco - che, una volta fatto l’appalto, al Comune, a parte la normale amministrazione, non resta altro lavoro da svolgere. Parliamo di una delega che per certi versi è davvero poco impegnativa”.