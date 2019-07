Arena: "Impossibile prevenire gli allagamenti"

Mezza città allagata, sabato e domenica, e puntuali sono scoppiate le polemiche contro il Comune. Il quale, ironia della sorte, non è uscito neanche lui indenne dalla furia di Giove Pluvio, come dimostra la trasformazione in piscina del cortile di Palazzo dei Priori. Almeno un centinaio le segnalazioni giunte attraverso la pagina Facebook di Viterbo Civica. Molte meno quelle inoltrate per via ufficiale.

Sull’onda della protesta popolare, ieri mattina il caso è arrivato, come era da immaginarsi, in Consiglio, convocato per l’approvazione delle variazioni di bilancio, grazie a un’interrogazione urgente del capogruppo di Viterbo 2020, Chiara Frontini. Sott’accusa la manutenzione delle caditoie e dei tombini con riferimento al contratto per la pulizia della città sottoscritto con Viterbo Ambiente. Contratto che, come ha spiegato proprio Chiara Frontini, “prevede due puliture ordinarie l’anno, più interventi straordinari in caso di eventi eccezionali”.

Il capogruppo del movimento civico ha richiamato l’attenzione sulla drammatica situazione dell’Osteria Salicicchia, nei pressi di Porta San Pietro, dove sabato notte i proprietari hanno dovuto lavorare fino al mattino per liberare i locali dall’acqua e dal fango. Secondo Chiara Frontini, “non si può più andare avanti così. Non è possibile che il Comune di Viterbo non sia ancora riuscito ad adeguato ai cambiamenti climatici che ormai da anni stanno riservando eventi estremi anche alla nostra città”. “E’ arrivato il momento”, ha aggiunto, “di normare diversamente i rapporti tra l’amministrazione e la società appaltatrice del servizio di pulizia”. Avvertimento, questo, a chi sta lavorando al nuovo appalto ponte prima di predisporre, entro la fine dell’anno, il “famoso” appalto quinquennale.

“Non è vero”, è stata la replica del sindaco, “che la scorsa settimana non è stata presa in considerazione l’allerta meteo lanciata dalla Protezione civile. Il problema è che quando si verificano eventi di questo tipo è impossibile riuscire a fronteggiare i danni che ne conseguono”. Il primo cittadino, raggiunto telefonicamente dal Corriere subito dopo il Consiglio comunale, ha assicurato che sabato, prima che si scatenasse l’inferno della notte, erano state pulite cento caditoie: “Tutte quelle ubicate nei punti più a rischio”. Come piazza del Teatro, ovvero la discesa davanti alla Camera di commercio: “Non è un caso se stavolta, contrariamente al passato, qui non si è verificato alcun allagamento”. “Se cadono le cascate da Niagara”, è il ragionamento di Giovanni Arena, “non ci sono caditoie che tengano. Quando l’acqua arriva in quella quantità nessuno riuscirebbe a prevenire i disagi che ci sono stati nel fine settimana. La pulizia ordinaria, poi, viene regolarmente svolta”.

Riguardo ai lavori del Consiglio, da segnalare il voto favorevole alle variazioni espresso da Martina Minchella.