I buttafuori valgono un’ora in più di apertura

I locali assolderanno “volontariamente” buttafuori a spese proprie in cambio di un’ora in più di apertura d’estate e due in più d’inverno. E’ questa, in sintesi estrema, l’ipotesi di accordo scaturita ieri pomeriggio a Palazzo dei Priori dall’incontro tra l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria e gli esercenti sul coprifuoco alla movida.

Da entrambe le parti c’è stato un passo avanti, o indietro a seconda dei punti di vista, nella prospettiva di evitare uno scontro frontale dopo le polemiche di questi primi giorni di entrata in vigore dell’ordinanza del sindaco. Ordinanza che, recependo quanto previsto nel piano del commercio approvato a inizio anno, prevede il coprifuoco all’una della movida viterbese.

In base alla bozza d’intesa, i gestori dei bar e dei locali del centro storico, e in particolare della zona medievale posta sotto tutela dal piano del commercio, potranno restare aperti fino alle 2 di notte nei fine settimana (e durante le feste) e fino all’una durante i giorni feriali. L’altra novità è che gli orari della stagione estiva e di quella invernale saranno uniformati. In cambio delle deroghe, i gestori dei bar e dei locali dovranno, come detto, munirsi di personale addetto ai controlli e alla sicurezza, anche negli spazi esterni circostanti In pratica a tenere a bada i bollenti spiriti della gioventù viterbese arriveranno dei buttafuori. Figure peraltro già previste nel regolamento approvato insieme al piano del commercio, ma che. al pari del coprifuoco, non erano mai state digerite dai gestori. I quali, nel corso della riunione, hanno dato la loro disponibilità anche a mantenere la pulizia e il decoro della aree circostanti i propri locali, in collaborazione con la Viterbo Ambiente (o con chi verrà dopo), “cosa che nella maggior parte dei casi già fanno”, sottolinea la segretaria della Cna di Viterbo Luigia Melaragni, che si dice soddisfatta dell’esito della riunione. “Da entrambe le parti - sottolinea - c'è stato un atteggiamento costruttivo”.

L’intesa di massima ovviamente ora dovrà passare al vaglio sia della maggioranza che del resto degli esercenti. Ieri sera al termine dell’incontro a cui ha partecipato insieme all’assessora allo sviluppo economico Alessia Mancini, il sindaco Arena ha riunito i capigruppo del centrodestra per prospettare le novità emerse, mentre bisognerà vedere se il fronte degli esercenti sarà compatto nel sostenere le proposte scaturite dalla riunione.

D’altra parte già nel piano del commercio era prevista la firma di un protocollo d’intesa tra esercenti e amministrazione. E’ improbabile che tutti i gestori accettino o siano in grado di sostenere le maggiori spese che il reclutamento della security comporta, tanto più in un periodo di vacche magre come quello attuale.

Da ultimo c’è da vedere anche quale sarà la posizione del prefetto Giovanni Bruno (una nuova riunione è prevista in settimana). Di sicuro - se passerà l’accordo - l’allungamento notturno della movida soddisfa la Lega, maggiore azionista dell'amministrazione, che nei giorni scorsi, pur essendo notoriamente un partito di legge e ordine, si era apertamente schierata dalla parte degli esercenti.