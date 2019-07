Minori in affidamento, FdI chiede relazione

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia chiede una relazione al Consiglio comunale sulla situazione degli affidi di minori alle case famiglia o ai privati. Nei giorni scorsi l’assessore ai Servizi sociali Antonella Sberna ha annunciato una campagna di controlli per fare il punto della situazione. Un tema diventato attuale dopo che è venuta alla luce l’inchiesta “Angeli e Demoni” sui fatti di Bibbiano.

“Fratelli d’Italia si è da subito attivata, chiedendo la necessaria chiarezza, così da assicurare al più presto i colpevoli alla giustizia”, dice il capogruppo Luigi Maria Buzzi (nella foto) che aggiunge: “Il gruppo ha presentato una mozione affinché si avesse un quadro completo ed esaustivo degli affidi e dei soggetti che li gestiscono. L’assessore ai Servizi Sociali ha già dato prime importanti informazioni e per questa sua sollecitudine la ringraziamo, appena possibile, però, relazioni in consiglio comunale o in commissione”.