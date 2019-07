Solo sedie per il Trasporto, pubblicato il bando

Tribune addio: a Santa Rosa quest’anno solo posti in piedi. O quasi. L’unica eccezione alla regola stabilita in sede di comitato per l’ordine pubblico riguarda infatti piazza del Comune, dove ci saranno 1.499 sedie a pagamento, delle quali 48 saranno riservate a persone disabili.

Il bando per scegliere la società che dovrà installare e gestire le postazioni è stato appena pubblicato: si tratta di un’indagine di mercato con la quale l’amministrazione comunale individuerà cinque operatori economici per poi andare a trattativa diretta con quello che presenterà la proposta più conveniente: maggiore rialzo sull’importo base di gara (che è pari a mille euro) e maggiore ribasso sul prezzo dei biglietti.

Per aggiungere un effetto scenografico alla piazza, le sedie saranno verniciate di bianco e di rosso, ovvero i colori delle divise del facchini di Santa Rosa, mentre per permettere a tutti una visione ottimale le sedute saranno montate su impalcature con file poste ad altezze differenziate.

E’ stato in primis il prefetto Giovanni Bruno a caldeggiare l’eliminazione della tribuna in piazza del Plebiscito, per esigenze di sicurezza. Ma la scelta ha anche una motivazione di carattere economico, visti i costi che comportano le strutture dedicate al pubblico, senza contare che rinunciando agli ingombranti spalti del passato i posti in piedi saranno più numerosi.

La piazza sarà divisa in otto settori, ciascuno contrassegnato da una lettera dell’alfabeto. Il settore D, contenente 220 sedie, sarà riservato gratuitamente al Comune, mentre la prefettura, sulla base delle proprie esigenze, potrà posizionare delle proprie sedie negli spazi di pertinenza.

Per quanto riguarda il prezzo dei biglietti, la base di gara stabilita è di 45 euro per i settori A, B e C, 40 per i settori F e G, e 35 per i settori E e H.

I lavori di allestimento delle pedane e delle piattaforme inizieranno dopo mercoledì 21 agosto per concludersi non oltre lunedì 26, mentre per quelli di smontaggio è prevista la conclusione entro il 6 settembre, ad eccezione delle sedute poste sul tratto interessato dalla fiera del 4 settembre che andranno smontate e rimosse immediatamente dopo il Trasporto.

I viterbesi potranno acquistare i biglietti per i 253 posti a sedere del settore C tramite prelazione: la quota massima fissata è di due biglietti a persona. I posti a sedere che, esaurita questa fase, risultassero invenduti, saranno eventualmente posti in vendita nei circuiti ordinari e anche on line. La società affidataria dovrà prevedere inoltre la vendita su internet di almeno l’ottanta per cento dei biglietti totali attraverso l’utilizzo a scelta di uno o più circuiti abilitati. Non potranno essere venduti più di quattro biglietti a persona.

I biglietti, infine, dovranno essere “tracciabili” mediante acquisizione del nominativo dell’acquirente ed i dati dovranno essere messi a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. L’affidamento del servizio avrà una durata triennale per un importo complessivo pari a 127 mila euro (iva esclusa).