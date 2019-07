Coprifuoco all'una, salvi i locali col buttafuori

E’ polemica per l’estensione del “coprifuoco” all’una di notte a tutti i locali dentro le mura. Protestano i gestori di bar e pizzerie, mentre plaudono alla decisione i residenti, da sempre sul piede di guerra contro il chiasso notturno. Come sempre, Viterbo si divide.

Il Comune, per evitare l’ennesimo polverone, ha convocato per domani pomeriggio un incontro con le associazioni di categoria. A seguire è stata fissata una riunione in Prefettura per verificare la possibilità, dice il sindaco Giovanni Arena, di stilare un protocollo attraverso il quale concedere, in presenza di precise garanzie, deroghe agli esercenti che chiederanno di restare aperti un po’ più a lungo. Di fatto, l’intenzione è di riconoscere questa facoltà a chi si impegna a dotarsi di un servizio privato di sicurezza e controllo in modo da evitare, all’esterno del proprio locale, assembramenti e schiamazzi.

Da parte sua, l’assessore al commercio, Alessia Mancini (Fondazione), è intervenuta ieri con un lungo posto su Facebook: “Noi vogliamo solo contrastare il degrado sociale nel centro storico. Quando abbiamo iniziato questo percorso, sapevo in quale situazione complicata mi andavo ad infilare. Ma se ci siamo presi l’onere di governare la città è anche per fare cose che in 20 anni nessuno ha mai avuto il coraggio di fare. Il problema non è chiudere all’una, alle 2 o alle 3, ma i comportamenti di civiltà che tutti i clienti debbono tenere nelle ore notturne. E’ bellissimo che tanti ragazzi si divertano, ma ciò deve avvenire nel rispetto di tutti. Se vogliamo combattere il degrado del centro storico servono regole precise e veri controlli”.

L’assessore conferma che “da domani, come promesso, inizieremo con le associazioni di categoria e i delegati delle attività del centro storico, l’iter per definire le nuove regole, e di fronte a nuove regole ci è sembrato giusto che tutti partissero dallo stesso livello”. “Tutto il resto - conclude, lanciando una frecciatina alla Lega, che ha criticato il provvedimento - è polemica politica”.