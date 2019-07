Rovelli nuovo presidente della Fondazione Caffeina

Carlo Rovelli è il nuovo presidente di Caffeina Cultura. L’imprenditore viterbese assume il timone della Fondazione, mentre Andrea Baffo rimane nel direttivo. “Io sono molto orgoglioso di entrare in Fondazione Caffeina Cultura. Questa squadra ha una capacità di inventare novità che ho visto in pochissime altre situazioni. Li ho sempre definiti dei matti, nel senso di visionari, gagliardi”: sono queste le parole con cui, al termine del consiglio direttivo, Carlo Rovelli ha assunto la carica di presidente di Fondazione Caffeina Cultura. Classe 1947, nato a Viterbo e una vita da imprenditore alla guida della CR Technology Systems, Rovelli succede ad Andrea Baffo che manterrà un ruolo organizzativo di rilievo nella Fondazione viterbese, confermando immutato l’impegno profuso negli ultimi anni. Amico e sostenitore di Caffeina da molti anni - suo, infatti, il vitale contributo da oltre 150 mila euro che ha permesso la riapertura del cinema in via Cavour, oggi Teatro Libreria Bistrot Caffeina - e già presidente onorario della Fondazione Caffeina, Carlo Rovelli rilancia da oggi la sua vicinanza a tutte le sue attività diventandone guida e centro propulsore. “Ho sempre cercato di dare una mano alle persone che fanno di più per Viterbo. La mia intenzione è quella di portare in Fondazione la mia esperienza di imprenditore e manager”, ha concluso accettando l’incarico.