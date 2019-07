Locali chiusi all'una, la Lega si defila

Il Comune ha deciso - “per assicurare la civile e pacifica convivenza”, si legge nell’ordinanza - di allargare a tutti i locali del centro storico l’obbligo di chiusura all’una. Dunque, quello che fino a poche sere fa era valido solo a San Pellegrino, diventa obbligatorio per tutti i locali del centro storico, costretti ad anticipare di due ore la chiusura. In inverno tutti a nanna alla mezzanotte, in estate all’una, salvo alcune eccezioni: 3 settembre, 24 e 25 dicembre, giovedì e martedì grasso, Notte bianca, 31 dicembre e festa di Halloween. Lo stop anticipato, di fatto, interessa sette locali dislocati all’interno delle mura. Una scelta, si legge ancora nell’ordinanza firmata dal sindaco Arena, dettata dalla necessità “del vivere ordinato e rispettoso dei principi di legge che tutelano la salute pubblica, il diritto al riposo e alla quiete dei residenti”. Priorità che “debbano ritenersi preminenti rispetto al libero esercizio dell’iniziativa economica”. La svolta di Arena non piace alla Lega di Salvini: “Siamo consapevoli che in centro è necessario mitigare le esigenze dei residenti e delle strutture ricettive, con quelle dei locali della movida. Ma certe misure vanno applicate diversamente, per non vanificare il lavoro di chi investe tempo, fatica e denaro nella propria attività”, afferma in una nota il capogruppo Andrea Micci, che ricorda come, dopo l’entrata in vigore del Piano del commercio, la Lega chiese di premiare quei locali virtuosi che avessero deciso di implementare maggiori servizi di sicurezza e pulizia, mediante l’estensione dell’orario: “Richiesta ad oggi non accolta - ricorda Micci - ma con questa ordinanza rischiamo di ammazzare il commercio del centro storico”. Secondo la Lega i locali aperti costituiscono una sorta di presidio a tutela della sicurezza. Ricorda a tal proposito la Lega: “Alla luce dei recenti episodi di violenza registrati nella nostra città, il problema degrado e sicurezza dilaga, e la chiusura anticipata dei locali, da sola, non ha avuto l’effetto positivo da qualcuno sperato”. Un’emergenza sicurezza per la quale la Lega da tempo chiede più telecamere e una stazione mobile interforze a presidio dei quartieri a rischio. Richieste che i salviniani sperano siano accolte e realizzate grazie al necessario stanziamento di fondi, la cui discussione è in programma in Consiglio comunale la prossima settimana. “Il periodo estivo - ricorda Andrea Micci - è quello di maggior importanza per l’economia di queste attività e sarebbe stato opportuno stipulare un protocollo prima di emettere l’ordinanza di chiusura”. Per questo, il gruppo consiliare della Lega chiede al sindaco di stipulare, d’intesa con la Prefettura e con la massima urgenza, un protocollo al fine di garantire alle attività di poter restare aperte almeno fino alle due di notte tutti i giorni d’estate e nei weekend invernali, a fronte di misure che garantiscano la sicurezza, la pulizia e il decoro delle aree di pertinenza e di estendere le misure previste, non solo al centro, ma a tutto il territorio.