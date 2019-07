Affidi, controlli su case famiglia e privati

Numero di bambini, strutture e famiglie ospitanti: i servizi sociali del Comune, su input dell'assessora Antonella Sberna, stanno setacciando in questi giorni tutti gli affidi di minori nel capoluogo della Tuscia alla luce dei fatti di Bibbiano. Viterbo è stato infatti il primo comune in Italia a muoversi in tal senso, già prima dell’intervento del ministro dell'Interno Matteo Salvini, con una mozione presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia e subito ripresa da molte altre città. Nell’ordine del giorno si richiede appunto di avere nella quarta commissione consiliare “tutte le informazioni necessarie per conoscere, comprendere e verificare il tema dell’affido, delle strutture in essere e dei gestori presenti sul territorio comunale, al fine di possibili determinazioni successive”.

“Nessuna criminalizzazione o intenti persecutori nei confronti di chi opera nel settore, ma dopo quanto emerso dall’inchiesta Angeli e Demoni, crediamo sia doveroso avere, partendo dai numeri, un’esatta fotografia della situazione nel nostro comune”, spiega il consigliere Luigi Buzzi, primo firmatario della mozione.

Sono diciotto le persone coinvolte nello scandalo degli affidi illeciti esploso a fine giugno in Emilia Romagna, tra cui il sindaco dem di Bibbiano, la responsabile dei servizi sociali dell’Unione Val d’Enza e tre psicoterapeuti del centro gestito dalla Onlus Hansel e Gretel, specializzato in abusi su minori e affidatario dei servizi di psicoterapia. L’accusa è di aver strappato alle famiglie decine di bambini, tramite maltrattamenti, depistaggi e manipolazioni, per darli in affido retribuito a conoscenti.

L’assessora Sberna, come detto, si è già messa in moto chiedendo agli assistenti sociali e al personale degli uffici un resoconto dettagliato: “L’attenzione su questo settore è massima, e non da oggi - spiega la Sberna -. Non abbiamo cooperative che si occupano degli affidi ma tutto è gestito tramite i servizi integrati Comune-Asl nel rispetto del regolamento per l’affidamento familiare approvato dalla Regione Lazio”.

In base alla mappatura delle strutture residenziali per minori e per madri con bambini presenti nel Lazio, stilata nel 2017 dal garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, in provincia di Viterbo operano complessivamente 12 case famiglia, di cui 8 nel solo capoluogo, una a Tarquinia, una a Ronciglione, una a Orte e una a Monteromano. A queste si aggiungono tutte le famiglie che hanno in affidamento minori e che, sottolineano dal Comune, vengono costantemente seguite. “Ho chiesto una mappa completa degli affidamenti - continua la Sberna - anche se per quanto riguarda le case famiglia, quelle a cui ci rivolgiamo sono la Piccola comunità gestita dal Comune, la Sacra Famiglia gestita dalle suore e la struttura dell’associazione Il Murialdo”.