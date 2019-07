Talete, i Comuni ribelli resistono

Talete, i Comuni “ribelli” si preparano a tentare di sbarrare la strada al commissario. Alle tredici di ieri un drappello di primi cittadini si è dato appuntamento nel cuore del capoluogo, a un tavolo di Schenardi. Incontro aperto ai rappresentanti di tutti gli otto Comuni finiti sotto la scure della Regione Lazio, che con apposito decreto i primi di luglio ha nominato commissario Enrico Mascioli.

Tutti hanno condiviso lo spirito dell’incontro. Fisicamente si sono confrontati al tavolo di Schenardi Luca Profili (Bagnoregio), Mario Mengoni (Ronciglione) e Giuseppe Ciucci (Farnese). Gli altri hanno espresso telefonicamente il proprio consenso.

Il fatto più importante maturato dal confronto è la decisione di andare, tutti insieme, a Roma il prossimo mercoledì. Obiettivo l’incontro con un noto avvocato della Capitale che sarebbe interessato a perorare la causa dei Comuni che intendono resistere a Talete e predisporre un ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il commissariamento disposto.

“Prosegue la nostra azione di resistenza all’ingresso in Talete – così il sindaco Profili -. Una battaglia che Bagnoregio, come gli altri che oggi si trovano nella stessa situazione, ha portato avanti in maniera convinta da sempre. Non possiamo ora abbandonare i nostri cittadini e consegnare un qualcosa di importante come il servizio idrico nelle mani di una società che non naviga certamente nell’oro. Lega e Cinque Stelle, che oggi governano il Paese, e che a livello locale spendono tante parole contro l’ingresso in Talete facciano pressione a livello centrale per rivedere la legge Galli. Il commissariamento della Regione arriva in rispetto di quella norma. E questo vuole obbligare i Comuni a entrare nella società nonostante questo determini un aumento dei costi dell’acqua per i cittadini e il rischio di un peggiore servizio. Faremo ricorso al Tar perché è giusto non cedere e tentare di cambiare quella che vorrebbero fare passare come una storia già scritta”.

Bagnoregio, Farnese, Grotte di Castro, Proceno, Ronciglione, Monte Romano, Fabrica di Roma e Villa San Giovanni sono gli otto Comuni in attesa dell’arrivo del commissario. Mancano inoltre all’appello altri 17: Bassano in Teverina, Castiglione in Teverina, Cellere, Civitella d'Agliano, Gallese, Ischia di Castro, Lubriano, Montalto di Castro, Onano, Orte, Tuscania, Bassano Romano, Capodimonte, Gradoli, Latera, Vasanello e Vitorchiano. Secondo indiscrezioni anche loro saranno presto raggiunti da un decreto di nomina del commissario.

Il provvedimento detta tempi precisi: novanta giorni di tempo per portare in Talete i comuni commissariati. A esaurimento del mandato il commissario dovrà rimettere alla Direzione Regionale Lavori Pubblici una relazione sull’esito delle attività svolte, unitamente alle copie dei provvedimenti emanati. Al momento l'azione del commissario non è iniziata in nessuno degli otto Municipi.