Rifiuti, nessuno vuole la delega

Una delega di cui disfarsi al più presto ma che nessuno sembra volere, un appalto ponte da affidare, un altro definitivo ancora tutto da inventare e una maggioranza che rischia di liquefarsi: sul tema dei rifiuti il sindaco Arena si gioca l’osso del collo. La materia è maleodorante e quindi già di per sè non proprio tra le più attraenti. Se a questo aggiungiamo che durante la precedente amministrazione Michelini ben tre assessori (Raffaela Saraconi, Andrea Vannini e Maurizio Tofani) si avvicendarono alla guida di un settore in perenne emergenza, tra inchieste della magistratura e arresti di dirigenti, montagne di rifiuti abbandonati per strada e roghi come quello dell’impianto Tmb di Casale Bussi, si capisce come fuori dell’ufficio di Arena non ci sia la fila per ricevere la patata bollente. Il primo cittadino è tuttavia intenzionato a chiudere la partita a brevissimo termine, anche perché all’interno della maggioranza il pressing perché si liberi della delega è sempre più forte. “Entro la fine della settimana conto di affidarla”, confida il sindaco ma senza troppa convinzione. Sull’argomento, come detto, la maggioranza è in piena ebollizione, come dimostra lo strappo del capogruppo di Fondazione Gianmaria Santucci, che non ha firmato il comunicato di risposta dei colleghi agli attacchi della minoranza. I fronti aperti sono molteplici: oltre agli appalti e al nodo della delega da sciogliere - al momento dopo il no grazie di Paolo Barbieri (Fondazione) in pole position c’è l’assessore forzista Elpidio Micci, che però pare non stia facendo i salti di gioia - c’è da presentare anche un ricorso, annunciato dallo stesso Arena, contro l’ordinanza regionale che obbliga Viterbo a trattare un quantitativo più alto di rifiuti provenienti da Roma, e almeno tre spettri da diradare. Il primo è rappresentato dall’innalzamento dell’invaso della discarica le Fornaci di Monterazzano (che potrebbe peraltro costare la decadenza da consigliere al progettista Fabrizio Purchiaroni) presentato dalla società Ecologia Viterbo. Gli altri due - ne ha dato notizia la capogruppo di Viterbo 2020 Chiara Frontini nell’ultimo consiglio comunale - riguardano due progetti per impianti di compostaggio presentati lo scorso anno in Regione: il primo da 50 mila tonnellate l’anno in località Acquarossa, il secondo da 30 mila sempre alle Fornaci. Dalla monnezza il Comune di Viterbo è insomma letteralmente assediato.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è inoltre Santucci che, dopo essersi smarcato dal comunicato di risposta alla minoranza, invita gli alleati Lega, FdI e Forza Italia, anziché a vergare difese d’ufficio dell’amministrazione, a partorire proposte concrete sulla gestione dei rifiuti. Fondazione qualcuna l’ha già avanzata: abbandonare gradualmente il porta a porta per passare alla raccolta con tariffa puntuale, quella tramite la quale il cittadino che differenzia ottiene sconti sulla Tari. Il che significherebbe una rivoluzione rispetto al sistema attualmente in funzione. Arena non si spaventa: “Abbiamo già previsto nel futuro appalto l’introduzione di un sistema del genere, che riguarderà in via sperimentale 3000 residenti fuori del centro storico”.

Per quanto riguarda infine l’appalto ponte, una torta da 9 milioni di euro, alla gara si sono presentate 5 ditte: la Eco.Car di Latina, la Energeticamente di Rozzano, la Del Prete di Latina, la Tekra di Angri (SA) e l'Ati composta dalla perugina Gesenu e dalla romana Cosp Tecno Service. Quest'ultime ultime sono gli attuali gestori del servizio, con il nome di Viterbo Ambiente. Gesenu e Eco.Car in passato sono state colpite entrambe da interdittive antimafia, misure poi sospese a seguito del cambio dei vertici.