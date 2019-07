Arsenico, i comitati vogliono analisi migliori sull'acqua

E’ polemica sulle rilevazioni della Asl relative alle concentrazioni di arsenico nelle reti idriche. Sul sito dell’azienda, per quanto riguarda Viterbo città, i dati più recenti sono di aprile. Quelli di alcuni punti di campionamento risalgono addirittura al 27 agosto 2018 (Porta Fiorentina) o al dicembre dello stesso anno (Pratoleva). A Civita Castellana, uno dei comuni più contaminati durante tutto il periodo dell’emergenza, l’ultima rilevazione nota riguarda il serbatoio del Barco, quello che alimenta il centro storico, ed è del 5 maggio. Ma succede così per tutti i comuni della Tuscia. La conseguenza, secondo il comitato “Non ce la beviamo”, è che nessuno ha più notizie aggiornate sul rispetto dei limiti di legge (10 microgrammi per litro). In realtà, secondo la Asl le cose stanno in tutt’altra maniera e il nuovo criterio con cui vengono pubblicati i dati sarebbe molto più trasparente rispetto al passato.

Ma andiamo con ordine. Fino allo scorso anno la Asl pubblicava sul proprio sito i risultati delle rilevazioni mese per mese consentendo agli amministratori e ai cittadini di avere costantemente il polso della situazione sul funzionamento dei dearsenificatori. Quelli entrati in funzione nel gennaio 2015, costati oltre 20 milioni e bisognosi di una continua e costosa manutenzione (lavaggio dei filtri). Cosa che in questi 4 anni è avvenuta a singhiozzo, come si poteva verificare proprio consultando mensilmente il sito della Asl.

Per la direzione strategica della stessa Asl non c’è però alcun black out informativo: “Le rilevazioni vengono fatte esattamente come in passato - spiegano -. La differenza è che oggi la data del prelievo è ripotata tra parentesi accanto a ogni singolo punto di campionamento, mentre in passato si ricorreva a un aggiornamento generale che di fatto era solo formalmente per il mese in corso, visto che sarebbe impossibile eseguire controlli mensili in tutti i punti di campionamento dei 60 comuni. A nostro avviso il vecchio metodo era fuorviante perché induceva a credere che i dati pubblicati fossero effettivamente relativi a rilevazioni mensili quando invece i prelievi venivano e vengono svolti periodicamente sulla base dello storico dei risultati. Se un punto di campionamento non ha mai fatto registrare sforamenti, non è evidentemente utile eseguirvi prelievi frequenti, e viceversa”.

Il comitato Non ce la beviamo pretende però una maggiore chiarezza e chiede con urgenza alla Asl, alla Regione, al prefetto e ai sindaci di intervenire per ripristinare una corretta e pubblicazione dei dati: “Ricordiamo che l’arsenico è classificato dall’Iarc come elemento cancerogeno certo - si legge in una nota - ed è posto in diretta correlazione con molte patologie oncologiche, in particolare con il cancro del polmone, della vescica, del rene e della cute”.