Unitus, errore nella graduatoria del Corso di specializzazione

Una verifica interna per capire le ragioni degli errori. E’ quella avviata dall’Università della Tuscia in risposta alle proteste e alle polemiche che hanno riguardato la compilazione delle graduatorie finali di merito per l’ammissione al corso di specializzazione sul sostegno 2018/19.

Come riportato dal Corriere nei giorni scorsi, anche in sede di pubblicazione delle graduatorie finali, al termine delle prove orali, ci sono stati errori che l’ateneo ha attribuito nuovamente al malfunzionamento del lettore ottico, così come era avvenuto nella correzione delle prove preselettive. La Uil Scuola sta valutando con i propri legali la possibilità di presentare ricorsi che potrebbero invalidare il concorso di ammissione al Tfa, mentre 23 candidati iscritti alla Cisl hanno già presentato un esposto alla magistratura tramite l’avvocato Domenico Cancilla. Da parte sua, l’Unitus su scusa con i candidati per l’errore.

“L’amministrazione - si legge in una nota - ha immediatamente avviato una verifica interna finalizzata a determinare le cause dell’errore. Le graduatorie sono state esposte sul sito web dell’ateneo (nella sezione dedicata al Tfa) per l’urgenza di comunicare i risultati ai candidati in relazione alle tempistiche ministeriali che ha portato - per un mero (e verificabile) errore di trascrizione dei risultati di prove già svolte e disponibili on line sul sito - alla pubblicazione di file non corretti. Le graduatorie sono state successivamente oggetto di ulteriore verifica, corrette e nuovamente pubblicate sul sito web e nell’albo ufficiale di ateneo, dove sono attualmente esposte”.

L’Università si dice infine a disposizione, “con assoluta trasparenza, a fornire tutte le informazioni utili attraverso le quali avere conferma della correttezza delle procedure e dei risultati”.

“Metteremo in atto rapidamente le opportune azioni correttive finalizzate a rimuovere le cause che hanno determinato l’errore ed evitare il ripetersi dei problemi emersi - conclude la nota- assicurando sin da ora la massima attenzione e puntualità nell’erogazione dei corsi che prenderanno il via il prossimo 25 luglio”.