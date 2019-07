Centro storico chiuso alle auto

Da il 19 luglio stop alle auto nel centro storico a partire dalle 21. L’ordinanza resterà in vigore fino al 1° ottobre ed è finalizzata a contenere l’indisciplinata movida viterbese, evitando il tanto tradizionale quanto indecoroso spettacolo delle auto parcheggiate ovunque. Il divieto dalle 21 all’una di notte sarà in vigore tutti i giorni nella ztl denominata Cs, che comprende i quartieri medievali, epicentro della movida. In particolare: via San Lorenzo, via del Ganfione, via Chigi, via del Gesù, piazza del Gesù, via dei Pellegrini, via dell’Ospedale, piazza San Lorenzo, via del Ginnasio, via del Cimitero, via Vallecupa, piazza della Morte, via Pietra del Pesce, via Macel Maggiore, piazza San Carluccio, via San Carluccio, via Cardinal La Fontaine (tratto compreso da via San Lorenzo a via Annio), piazza Don Mario Gargiuli, piazza Santa Maria Nuova, via Fattungheri, via Santa Maria Nuova, via Crochi, via Baciadonne, via Zazzera, via Zelli Pazzaglia, piazza Padella, via del Fornaccio, via Romanelli.

In via San Lorenzo e in via Cardinal La Fontaine scatta il divieto di sosta con rimozione coattiva. Stop alle auto anche nella centralissima isola pedonale, composta da Corso Italia, via Roma e piazza delle Erbe, sempre con gli stessi orari ma in questo caso solo il venerdì e il sabato. “Con una settimana di anticipo rispetto all’anno passato andiamo a limitare il traffico alle auto - spiega l’assessore alla viabilità e al centro storico Laura Allegrini - . Procediamo all’adozione di quei provvedimenti idonei e necessari a consentire ai cittadini una migliore vivibilità del nostro centro storico”.

“Le numerose iniziative ospitate in centro - aggiunge il sindaco Arena - richiamano molte persone, soprattutto nelle ore serali. Con questa ordinanza garantiamo sicurezza ai pedoni”. Nella zona pedonale e nella ztl saranno in funzione i varchi elettronici.