Talete, presentato esposto alla Corte di Conti

Nel 2015, prima di lasciare l’incarico, l’allora presidente di Talete, Stefano Bonori, dichiarava che i crediti che ventava la società verso gli utenti morosi ammontavano a più di 12 milioni. Illuminante era stato uno studio (“due diligence”) affidato a un ente terzo. Nel 2019 i crediti sono saliti a oltre 25 milioni, configurandosi fattore di rischio tra i più pericolosi per la tenuta dell’azienda.

Parte da questa constatazione un’esposto alla Corte dei conti presentato dall’avvocato Solange Manfredi, consigliere di opposizione al Comune di Acquapendente. Che, eletta tre anni fa dopo essersi candidata a sindaco indipendente (“da tutti i partiti politici”, tiene a precisare) in una lista in cui trovarono posto anche alcuni simpatizzanti del M5S, chiede di accertare l’eventuale sussistenza di un danno erariale.

“Nel 2015 - spiega - emergevano 14 milioni di euro di bollette non riscosse. Nel 2019 la cifra è salita a 25 milioni, di cui 3 dovuti da soli sette soggetti”. Intanto, “i disservizi aumentano, le bollette salgono e le reti sono un colabrodo, con una dispersione del 40-60%. Inaccettabile se si pensa che il comune di Macerata è al 10%. In tutto questo contesto, “la società annuncia la cartolarizzazione dei crediti, un’operazione finanziaria di cui saranno gli impoveriti a pagare il prezzo più alto”.

Con l’esposto-segnalazione alla Corte di conti, la consigliera comunale vuole che si accerti se “la gestione di Talete abbia prodotto un danno erariale e ambientale. E’ importante capire se vi sono responsabilità per questi disservizi. I cittadini non possono pagare il costo della privatizzazione”.

“Della abnorme morosità della Talete - aggiunge - si parla da anni. Tale morosità non può certo passare inosservata, o essere semplicemente ignorata dalla società, come dai soci amministratori. La situazione deficitaria ha avuto peraltro ripercussioni sulle finanze di alcuni Comuni che, per anni, non si sono visti saldare gli ingenti crediti”.

Ricapitolando, con l’esposto alla Corte dei conti, spiega, “si chiede di appurare: se, a seguito dell’enorme morosità, la società si sia mai attivata per appurare le ragioni dell’inadempienza, distinguendo le situazioni dei morosi ‘di necessità’ da quelle dei morosi ‘di comodo’; ovvero, se la società abbia posto in essere incisivi provvedimenti così da evitare l’inesigibilità dei crediti; se la situazione di morosità abnorme, assolutamente anomala, sia cioè da attribuire ad inefficienza ed inerzia della società; e se vi sia stata colpa grave insita nel comportamento (omissione) dal quale è derivato il danno, consistente nella grave negligenza, trascuratezza, disinteresse e superficialità nella cura degli interessi della società e dei soci, lesivo del patrimonio pubblico”.

In caso di accertata omissione, Manfredi chiede di verificare “se essa abbia ritardato o impedito interventi manutentivi, mancata realizzazione di investimenti sulla rete, mancato pagamento dei crediti ai fornitori e, in caso di enti pubblici, se il mancato pagamento abbia cagionato anche un ‘danno da finanziamento’, costringendo gli stessi a indebitarsi con diversi istituti di credito per far fronte alle esigenze di gestione ordinaria; infine, se la mancata riscossione, e quindi i mancati investimenti, possano aver cagionato un danno ambientale”.