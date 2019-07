La battaglia campale vinta dai Guelfi

Anche nel 2019 i Guelfi hanno vinto contro i Ghibellini. E' questo l'esito della “Battaglia campale” che ha chiuso il programma medievale di Ludika 1243, manifestazione che prosegue fino a domenica 21, portando nel centro storico teatro, giochi di ruolo, giullari e artisti di strada. Era sembrata fin da subito una “mission impossible”: nonostante la figura di Giovanni dei Tignosi tra l'esercito imperiale, venuto in suo soccorso, troppo differente la composizione delle due compagini per schiacciare il leone viterbese. Chi partecipa sceglie liberamente dove schierarsi e stavolta davvero i Guelfi erano davvero in presenza decisamente massiccia rispetto l'aquila imperiale, dove erano presenti anche dei turisti francesi. Conta il divertimento, da una parte e dall'altra, e come sempre non è mancato, a partire dalla sfilata per le vie della città, da piazza San Carluccio a Valle Faul, dove il pubblico affezionato ha atteso i protagonisti e dove erano presenti anche il sindaco Arena, che la mattina si era esibito nel torneo degli arcieri, e l'assessore De Carolis. Subito la battagliola dei piccoli, quest'anno caratterizzata dalla presenza di soldati così in erba da diventare un vero esercizio di dolcezza, anziché di stile militare. Poi i grandi, quelli che fanno sul serio, e poco conta che le spade siano di polistirolo e gli scudi di cartone. E' finita, e secoli dopo sarà ancora la Chiesa a governare la città fino a luglio 2020, giusto il tempo per i Ghibellini di sognare una rivincita. Ieri è iniziata “la festa dopo la battaglia”: ogni giorno in piazza San Carluccio giochi da tavolo dalle 18 alle 24; mondo fantasy tra piazza Santa Maria Nuova e piazza della Morte; in piazza del Gesù laboratori e ballate con la Compagnia del Bardo. In tutto il centro Ludika Off, festival degli artisti di strada.