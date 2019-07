Superstrada, la fine dei lavori è lontana

Sulla trasversale ancora tante chiacchiere e lavori promessi, ma non c’è nulla di certo. Ciò emerge dall’audizione in Consiglio regionale di martedì scorso (nella sesta commissione presieduta da Eugenio Patanè del Pd) in merito agli ultimi chilometri per completare la superstrada Orte-Civitavecchia. Nello specifico, Regione e Anas hanno parlato del tratto tra Monte Romano est e l’autostrada Civitavecchia-Tarquinia, opera indispensabile. Infatti, il collegamento con l’altra infrastruttura basilare, l’interporto di Orte, sarebbe cosa buona e giusta, dato il peso del trasporto su gomma, sull’economia.

Ma è proprio su questa manciata di chilometri che il consigliere che ha chiesto l’audizione, Gino De Paolis (lista civica Zingaretti), ha espresso le sue perplessità. De Paolis ha proposto di stralciare dal progetto i sei chilometri che passano dentro Civitavecchia. Si sa, quando si mette mano a un progetto, la certezza è solo sui ritardi. Non sull’ultimazione di un’opera trentennale.

Dal canto suo Antonio Scalandrè, dirigente Anas, ha illustrato lo stato dei lavori, ripercorrendo anche gli ostacoli alla realizzazione del progetto. Tra questi il ricorso al Tar del Wwf. “L’obiettivo di Anas è portare avanti tutto il progetto così come approvato e finanziato”. Patanè ha annunciato che vi sarà una seconda audizione sul tema con le comunità locali, incontro propedeutico alla conferenza dei servizi. Insomma, tante parole e rimandi ad altri incontri. Ma di certezze neanche l’ombra.

Tra queste nebbie il consigliere regionale dem Enrico Panunzi, cerca di fare luce. “Le cose sono andate bene in commissione - dice -, Anas va avanti, contrattualizzando incarichi per un milione di euro per le indagini archeologiche da effettuare, mentre quelle ambientali, per 200mila euro, sono già state avviate. Sul tavolo c’è solo il tracciato verde. La delibera del Cipe ha assorbito tutti i pareri espressi dal ministero. Il Tar, poi, non ha proceduto con la sospensiva. Per questo motivo, in attesa del pronunciamento dell’Europa, Anas ci ha detto che sta proseguendo nella progettazione definitiva del tracciato verde. A marzo 2020 è previsto il progetto definitivo. Con il decreto ‘sblocca cantieri’ si potrà accelerare, appaltando i lavori sul progetto definitivo invece che su quello esecutivo. Se la chiusura della conferenza dei servizi rispetterà i tempi previsti, dopo l’acquisizione di tutti i pareri, l’opera sarà appaltata entro la fine di dicembre 2020. Qualora il cronoprogramma fosse disatteso, con De Paolis ho chiesto ad Anas di realizzare un tratto per bypassare finalmente l’arco di Monte Romano. L’azienda non ha escluso questa ipotesi”.