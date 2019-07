Scuola, 267 cattedre vacanti

Conclusi i trasferimenti con le relative rettifiche, sono 267 le cattedre vacanti nelle scuole viterbesi di ogni ordine e grado all'indomani delle prime immissioni in ruolo, che a Viterbo sono iniziate ieri con le chiamate nel sostegno. Lo scorso anno furono un po' meno: 230. Si preannuncia dunque un autunno decisamente caldo per le segreterie degli istituti: secondo le previsioni sindacali i posti da coprire con le supplenze saranno il doppio rispetto a quelli dello scorso anno. Le 267 cattedre citate riguardano infatti solo i cosiddetti organici di diritto, ovvero quelli stabiliti dal Miur in base al numero degli iscritti e delle classi, non tenendo conto di tutte le variabili che possono aumentare il fabbisogno di personale docente da parte delle scuole (trasferimenti, bocciature o nuove iscrizioni di alunni). Per questo si parla anche di un organico di fatto, quello che consente effettivamente la partenza dell'anno scolastico. E di solito per effetto di questo meccanismo i posti da coprire, e quindi le opportunità lavorative per i precari, si moltiplicano. Intanto il provveditorato di Viterbo da ieri è alle prese con le immissioni in ruolo, che andranno a coprire una buona fetta di queste cattedre vacanti. O almeno dovrebbero. "Il problema - spiega Brunella Marconi, segretaria della Cisl Scuola di Viterbo - è che le graduatorie dei concorsi straordinari del 2018, i cosiddetti Fit, non sono ancora pronte, perlomeno in alcune classi di concorso come lettere, scienze motorie o lingua inglese. Per questo l'ufficio scolastico provinciale ha iniziato a chiamare nel sostegno, mettendo gli aventi diritto di fronte a un gigantesco bivio: accettare subito questo incarico oppure aspettare le immissioni in ruolo nella propria classe di concorso". Non è un segreto, infatti, che il sostegno venga utilizzato un po' come una sorta di paracadute da molti insegnanti abilitati o addirittura vincitori di concorso i quali, in attesa della sospirata immissione in ruolo nella propria disciplina, si sono "assicurati" un'uscita (o meglio un'entrata) di emergenza. Anche perché, vista la penuria di insegnanti, nel sostegno si finisce quasi sempre per lavorare nella scuola sotto o vicino casa. "Molti di questi docenti - continua la segretaria della Cisl Scuola - preferirebbero insegnare la loro materia ma nel dubbio sono tentati dall'accettare subito il ruolo nel sostegno, legandosi però le mani, visto che la legge prevede un vincolo quinquennale". L'alternativa è dunque quella classica tra l'uovo oggi e la gallina domani.

Dei 267 posti vacanti, quelli del sostegno sono in totale 71. Nel dettaglio, ci sono 29 cattedre scoperte nella scuola dell'infanzia (15 posti comuni, 14 sostegno), 32 nella primaria (19 e 13), 123 nella scuola media (79 e 44), 86 alle superiori (83 e 3). Infine c'è l'incognita dei Quota 100: gli insegnanti che hanno presentato domanda per il pensionamento anticipato in deroga ai parametri della legge Fornero sono 89: non si sa se questi posti saranno coperti con le immissioni in ruolo o con incarichi annuali da affidare ai soliti tappabuchi: i supplenti.