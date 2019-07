"Rifiuti romani, sacrifici solo per pochi giorni"

Sono 160 a settimana, e in questa prima fase per quattro settimane, le tonnellate di rifiuti romani in arrivo a Viterbo per essere trattati nell'impianto di Casale Bussi.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi contro la sindaca Virginia Raggi, spazio ai numeri. A fornirli al Corriere è l'ingegner Flaminia Tosini, un politico anche lei, a dirla tutta, dal momento che è vicesindaco a Vetralla, ma qui parla in veste di dirigente del settore ambiente della Regione. Si tratta del vertice tecnico più importante, in materia, nel Lazio. E' stata lei a predisporre l'ordinanza firmata dal presidente Nicola Zingaretti, che obbliga le province di Viterbo, Frosinone e Latina a farsi carico di parte dell'immondizia che invade in questi giorni le strade di Roma. Dipendono sempre da lei le autorizzazioni e i permessi che sovente sono oggetto di battaglia politica.

