Biogas, sarà chiesta la valutazione ambientale

Sul progetto dell’impianto di biogas a Grotte Santo Stefano il Comune chiederà la valutazione di impatto ambientale, come sollecitato dalla popolazione e dalle opposizioni con in testa l’ex vicesindaco Luisa Ciambella.

L’annuncio lo hanno dato il sindaco, Giovanni Arena, e il nuovo dirigente comunale del settore ambiente, Alfonso Monaco, durante il Consiglio straordinario di giovedì scorso convocato proprio su richiesta della minoranza.

Hanno partecipato alla seduta anche i rappresentanti dell’azienda, la Cosmo Energy, che ha presentato il progetto, e il prefetto Giovanni Bruno. “Ho chiesto al sindaco - dice Luisa Ciambella (Pd) - di portare in Consiglio comunale anche un regolamento che vada a fissare dei paletti per tutti gli impianti di energie alternative che dovessero nascere all’interno del centro urbano. Noi ci impegnamo a votarlo. Crediamo infatti che la politica debba assumersi le proprie responsabilità”.