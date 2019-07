Altri rifiuti romani nella Tuscia, firmata l’ordinanza

E’ certo l’arrivo nella discarica di Monterazzano di altre migliaia di tonnellate di rifiuti prodotti a Roma. E’ di ieri mattina infatti la firma dell’ordinanza del presidente della Regione, di cui si parlava da giorni, emessa per risolvere l’emergenza scoppiata nella capitale. L’atto del presidente, che oltre a Viterbo riguarda anche le province di Frosinone e Latina, trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 191 del decreto legislativo 152/06 in cui si sancisce il principio secondo il quale, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità, Regione, Provincia e Comune possono emettere specifiche ordinanze in materia”. Al momento non è possibile quantificare il maggiore onere a carico dell’impianto viterbese, ma va detto che per ora resta invariato il tetto massimo di 215 mila tonnellate l’anno. In altri termini, l’ordinanza impone alla società Ecologia Viterbo di lavorare a pieno regime tutti i giorni (compresi i festivi) al fine di accogliere il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti, tagliando così tutti i tempi e gli spazi morti.

