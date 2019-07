Allarme per l'arrivo dei rifiuti da Roma

La possibilità che la Regione, per collocare i rifiuti di Roma, autorizzi l’ampliamento delle discariche di Viterbo, Frosinone e Latina ha fatto scattare l’allarme rosso a Palazzo dei Priori. “Monterazzano - dice il sindaco Arena - non può diventare la pattumiera della capitale”. Comunicazioni ufficiali non sono ancora arrivate, ma appena è cominciata a circolare la notizia dal Comune sono partite ripetute telefonate a Roma. E’ stata contattata la dirigente regionale del settore ambiente, Flaminia Tosini, che oltretutto è proprio di Viterbo: “C’è stato detto - sempre Arena - che al momento la questione non sarebbe ancora all’ordine del giorno. In teoria, ci sono state fornite rassicurazioni, ma va tenuta alta la guardia. Vista la situazione che regna a Roma, è meglio non fidarsi”.

Certo è che il Comune quattro giorni fa ha partecipato ad una conferenza di servizi, in Regione, convocata per discutere il progetto di ampliamento di Monterazzano presentato dalla società che gestisce la discarica precedentemente all’emergenza scoppiata nelle ultime settimane e alle indiscrezioni sul piano rifiuti della Regione. “Abbiamo espresso parere contrario - dice il primo cittadino - e ciò per ora bloccherà gli interventi che vuole effettuare l’azienda”.

Intanto, contro la ventilata dislocazione dei rifiuti romani nelle altre province del Lazio prende posizione la Lega, tramite il capogruppo in Consiglio regionale Orlando Tripodi: “Il piano di Zingaretti non prevede nessun impegno sull’autosufficienza di Roma e sulla realizzazione di nuovi impianti. Nessuna programmazione, si naviga a vista fino all’emergenza e al rischio sanitario. Un’irresponsabilità che non ha eguali. I cittadini e gli amministratori delle province sono stanchi di questo disegno folle. Forse c’è la volontà di rispolverare la delibera 199/2016 per aumentare in maniera esponenziale il volume delle discariche dei soliti noti in contrasto con le direttive dell’Ue?”.

“Non è pensabile - commenta invece Battistoni (FI) - che il territorio di Viterbo, con i suoi impianti, continui ad essere a tutti gli effetti la discarica di Roma. Fin ora abbiamo sempre dimostrato sensibilità verso le altre province, ma lo sforzo non può essere chiesto solo a noi”.