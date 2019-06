Azienda umbra si offre per aiutare Morgan

Il Gruppo Comodini di Todi curerà il progetto della “Casa museo” del musicista Marco Castoldi, in arte Morgan, a Villa Savorelli a Sutri. I titolari dell’azienda umbra si sono offerti di contribuire gratuitamente all’iniziativa di Vittorio Sgarbi volta a ridare una dimora al cantautore e al suo patrimonio di opere e cimeli.

Il Gruppo Comodini - composto ad oggi da quattro società operanti prevalentemente nel campo della progettazione - contribuirà di provvedere alla riorganizzazione e gestione degli spazi di Villa Savorelli. Al secondo piano della residenza storica 300 metri quadri circa ospiteranno non solo l’artista, ma anche le opere e gli oggetti preziosi che egli possiede, o almeno parte di essi: strumenti musicali, bobine con le registrazioni di concerti e sessioni musicali con altri artisti, migliaia di dischi, cd, libri e film, oltre a cimeli di artisti come John Lennon e David Byrne. Ma il progetto è ancora più ampio e ambizioso: creare in quel piano di Villa Savorelli una sorta di Accademia della musica, come l’ha definita Sgarbi. “Trasformerò quel piano di palazzo Savorelli in un luogo acceso di musica - ha dichiarato Morgan - Voglio fare in modo che sia frequentato da musicisti: sarà luogo di concerti, master class, lezioni per bambini, happening musicali, recital e improvvisazione, luogo di commistione della musica”.

“Siamo felici di poter collaborare a questo bel progetto - dichiarano i titolari d Marsilio e Alessandro Comodini - e di poter dare così il nostro contributo all’iniziativa di Vittorio Sgarbi, finalizzata innanzitutto a tutelare e promuovere l’arte e la cultura e a valorizzare uno spazio di grande pregio come quello del secondo piano di Villa Savorelli. Già dalle prossime settimane - spiegano gli imprenditori - effettueremo dei sopralluoghi e ci confronteremo con Morgan e con Vittorio Sgarbi per definire il progetto in maniera più approfondita”.