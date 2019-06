Aumenta il costo degli alloggi universitari

La qualità degli alloggi ed il prezzo degli affitti sono fattori fondamentali nella scelta della città universitaria ed il futuro dell’Unitus nella competizione con le vicine Roma, Perugia e Urbino, dipende anche dalla crescita della presenza degli studenti fuori sede e stranieri. Oltre le stanze in affitto nelle case private, sono disponibili 61 posti letto nella residenza LazioDisco di piazza San Sisto e 162 in quella di via Cardarelli.

Da settembre, la spesa per gli alloggi universitari salirà da 120 a 136 euro mensili, una cifra non molto distante da quella necessaria per l’affitto di una stanza singola privata che, in media, è circa di 150 euro.

“Si tratta di due situazioni non comparabili - prosegue il rettore- In genere parliamo di una camera in una casa condivisa con altri studenti contro una stanza dentro una residenza studentesca con una serie di servizi, che sono in costante miglioramento. Sugli alloggi comunque si può fare ancora di più e sono convinto che con l’aiuto di questo sindaco, molto attento alle esigenze dell’ateneo, e dei cittadini, ci riusciremo. Molto importante è anche l’accoglienza degli studenti Erasmus, che viene gestita con la massima cura, ci sono agevolazioni e servizi dedicati che stimolano la loro presenza a Viterbo. Abbiamo costruito con LazioDisco una interazione istituzionale efficace e stabile, il cui primo risultato è stata l’inaugurazione della nuova mensa al Riello. Nei nuovi organi c’è un rappresentante degli studenti che dialoga costantemente con i vertici dell’Ente e con me”.

Attualmente ci sono 134 studenti Erasmus in uscita provenienti da 64 diverse università di 17 paesi europei, mentre quelli in entrata sono 151. Per loro sono disponibili 59 posti letto tra piazza San Sisto e via Cardarelli.