“Talete, bisognerà supplicare i privati"

“I privati occorrerà supplicarli in ginocchio per farli entrare in Talete”. Dopo che il presidente Bossola ha scoperto le carte dichiarando che per avere un futuro la società ha bisogno di una ricapitalizzazione da 40 milioni, i Mo.Ri. (Moderati e Riformisti) si tolgono qualche sassolino dalla scarpa ricordando il periodo, tra il 2014 e il 2015, in cui alla guida c’era Stefano Bonori, ex sindaco di Bomarzo ed esponente di spicco del movimento.

Quanto evidenziato dal numero uno di Talete, secondo Fabio Valentini dei Mori, “veniva certificato da Bonori nel 2014”. All’epoca fu commissionata una “due diligence” sui conti della società ed emersero “notevoli criticità strutturali e finanziarie”. L’allora presidente presentò ai soci un progetto industriale per il risanamento di Talete. Si trattava del Parca (piano azione per il rilancio competitivo aziendale) che tuttavia rimase lettera morta: prevedeva una ricapitalizzazione di 4,5 milioni. I sindaci soci approvarono, ma non tirarono fuori un centesimo dai loro bilanci comunali. “Ricordiamo - prosegue Valentini - che già nel 2014 la situazione della morosità era critica, ma non drammatica come viene descritta oggi dal presidente Bossola. Basti pensare che l’importo era di 12 milioni di euro per i quali erano iniziate azioni di recupero con la spedizione di 33 mila raccomandate per non perdere per sempre i crediti”.

Ma nel 2015 Bonori entrò in rotta di collisione in special modo con la Provincia allora guidata dal presidente Mazzola e nel marzo di quell’anno fu nominato il Cda che poi ha portato avanti l’azienda fino a poche settimane fa. Consegnandola, sottolinea Valentini, “in rianimazione all’attuale presidente”.

“Tutto ciò lascia pensare - conclude l’esponente di Moderati e Riformisti - che la richiesta del presidente Bossola per ricapitalizzare non otterrà il finanziamento dei ‘sindaci soci’ non per mancanza di volontà politica, ma perché la situazione finanziaria dei bilanci comunali non potrà mai garantire un finanziamento così oneroso, decretando la fine della gestione pubblica dell’acqua nella nostra provincia”.