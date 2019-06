Talete, ok al bilancio ma i conti non tornano

L’azienda andrà fino in fondo con il recupero dell’evasione. Serve in tempi brevi una ricapitalizzazione. Presto i sindaci inizieranno a discutere se e come arrivare a questo aumento di capitale, condizione necessaria e chissà se sufficiente per ottenere i famosi 35 milioni dall’Arera.

Sono in sintesi le poche certezze emerse ieri mattina dall’assemblea dei soci di Talete, che hanno approvato il bilancio di previsione e appreso, stavolta dalla viva voce del nuovo manager, lo stato disastroso dei conti della spa: 25 milioni di euro di crediti dovuti a bollette insolute e 30 milioni di debiti. Il bilancio è passato all’unanimità con le uniche astensioni del sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi e del delegato del Comune di Civita Castellana. Bossola ha evidenziato anche le carenze di personale, ribadendo l’importanza di recuperare i crediti, senza tuttavia accanirsi su famiglie, anziani o categorie deboli.

Da parte sua, il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, che di Talete è il maggiore azionista, ha fatto mettere a verbale la contestazione dei 900 mila euro che la spa rivendica nei confronti di Palazzo dei Priori e che saranno probabilmente oggetto di pronuncia da parte di un giudice. Si tratta di somme che il Comune avrebbe dovuto liquidare a Talete, in cambio di lavori che non sono mai stati realizzati. “Ho voluto che la mia contestazione fosse messa a verbale - dice Arena -. Diversamente, votando il bilancio avrei avallato questo debito nei confronti di Talete”.

Per il resto il sindaco di Viterbo condivide la linea indicata da Bossola, in particolare laddove il presidente ha invitato i Comuni ad assumersi le loro responsabilità: “L’aumento di capitale - dice Arena - è il presupposto per riprendere anche l’iter di accesso ai finanziamenti dell’Arera, al cospetto della quale Talete non può presentarsi con un ridicolo capitale sociale di 400 mila euro”. Resta il fatto che l'aumento delle tariffe scattato da inizio 2019 doveva servire proprio a ottenere i 35 milioni dall’authority. Ma evidentemente qualcuno non l’ha raccontata giusta.