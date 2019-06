Francigena, taglio per 18 corse

Francigena nel caos e trasporto locale allo sbando. Dentro la società partecipata che gestisce trasporto pubblico locale, farmacie e parcheggi è iniziata un’estate rovente, sia dal punto di vista societario che organizzativo. L’amministratore unico, Cesare Curcio, si è dimesso ieri mattina subito dopo l’approvazione del bilancio 2019. Nel frattempo i sindacati lanciano l’allarme sul taglio di 18 corse a partire da lunedì 1° luglio, sulle due linee circolari, accusando lo stesso Curcio di non aver mantenuto l’impegno ad assumere personale a tempo determinato, nel periodo estivo. Il vicesindaco con delega alle partecipate, Enrico Contardo, ha dato appuntamento ai sindacati alla metà della prossima settimana per trovare insieme una soluzione.

Ma andiamo con ordine. Il bilancio approvato ieri chiude con un passivo di 105 mila euro, leggermente inferiore a quello dello scorso anno (125 mila euro). L’ingegner Curcio, nominato dalla precedente giunta Michelini, si è dimesso, stavolta definitivamente. Già a inizio anno il manager aveva rimesso il mandato nelle mani dell’azionista unico, dopo essere stato di fatto sfiduciato dal Comune con la bocciatura del piano industriale, ma era stato invitato a restare al timone di Francigena fino all’espletamento del nuovo bando, in pubblicazione la prossima settimana. Di qui alla nomina di un nuovo amministratore passerà dunque l'estate.

Nel frattempo è scoppiata la grana delle corse, con i sindacati Uiltrasporti, Ugl Autoferrotramvieri e Faisa Cisal che parlano di gioco al massacro: “L’11 settembre 2018 vevamo raggiunto un accordo con l’amministratore unico - denunciano -, il quale garantiva che la situazione di carenza di personale era momentanea, perché entro la fine dell’anno sarebbe terminata la selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria per operatori a tempo determinato. È per questo che da settembre 2018, fino alla chiusura delle scuole, gli operatori d’esercizio, per sopperire alla carenza di personale, venivano impiegati anche nei doppi turni. Oggi che la selezione è terminata, la società ci comunica che per coprire le assenze dovute alle richieste di ferie programmate e per smaltire le rimanenze relative agli anni precedenti, cancella 10 corse sulla linea circolare A e 8 circolare B per tutto il periodo estivo”. Una cosa del genere non si era mai verificata a Viterbo, accusano i sindacati scusandosi con gli utenti “per il disagio, certamente non voluto dai lavoratori”.

“Il contratto nazionale permette agli autisti di scegliersi 15 dei 30 giorni di ferie previsti e ovviamente tutti scelgono il periodo estivo - spiega il vicesindaco -. Curcio ha deciso di non gravare su un bilancio in passivo con ulteriori costi e noi, Comune, non possiamo che prenderne atto. Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana mi vedrò con i sindacati per cercare soluzioni in grado di diminuire i disagi”.