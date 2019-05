Grande prestazione, sabato al Campo Scuola, per il giovane giavellottista viterbese Ludwig Schertel, da questa stagione in forza alla Libertas Orvieto, che ottiene in un colpo solo il primato personale, frantumato con quasi 2 metri e mezzo di miglioramento e il pass per la partecipazione ai campionati italiani assoluti, in programma a Bressanone a fine luglio. La misura record arriva al terzo lancio con 59,44 metri, dopo aver effettuato il primo lancio, nullo di un’inezia ben oltre la linea dei 60 metri. Strepitosa la sua serie di lanci tutti ampiamente sopra il vecchio limite personale, con l’ultimo ancora a lambire i 59 metri. Incappa invece in una giornata negativa la sorella Eleonora, che nell'alto vince la gara ma con una misura che non la rappresenta.