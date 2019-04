E' stata la pioggia la protagonista assoluta della due giorni di gare a Rieti, nel bellissimo impianto del Raul Guidobaldi, dove sabato 13 e domenica 14 aprile, si è svolta la prima fase Interprovinciale (Viterbo-Rieti) dei Campionati Regionali di Società riservati alla categoria Cadetti/e. Numerose le gare spostate all'interno nell'impianto coperto e quasi tutte le altre svolte sotto una pioggia incessante a disturbare non poco gli atleti, impegnati nella prima uscita regionale della nuova stagione agonistica Outdoor. Malgrado le avverse condizioni meteo la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, compagine giovanile del capoluogo guidata dai tecnici Linda Misuraca, Federica Gregori ed Umberto Battistin, ha ottenuto con i suoi giovanissimi atleti ottimi risultati a conferma del buon lavoro svolto nel periodo invernale, presso l'impianto del Campo Sportivo Scolastico di Viterbo. Ancora in grande evidenza Elena Vergaro che dopo aver siglato di recente il nuovo record provinciale sui 60m. con 7"97 (precedente di Giorgia Canu Atl. Viterbo 7"8 nel 2003), vince sabato a Rieti con il nuovo record Provinciale anche sulla distanza degli 80Hs. correndo in 12"49 (precedente di Gloria Meduri Colavene 12"6 2002) e domenica bissa la vittoria con un ottimo 19"52 sui 150m. ottenuto sotto un diluvio e 1° posto anche nel Triplo con 10,30. Non è da meno il compagno di squadra Matteo Cianchelli che dopo le brillanti partecipazioni ai recenti Cross Regionali e nazionali, ha siglato sabato in solitaria sotto una pioggia battente il nuovo record provinciale sui 1200 Siepi 1° al traguardo con 3'47"41 (precedente di Lorenzo Aquilani Atl. Vetralla 3'48"84 del 2017) e domenica ha bissato la vittoria anche sui 2000m. con l'ottimo tempo di 6'28"48. Vittoria per i viterbesi anche per Valeria Spiti nell'Alto con 1,43 e nel triplo Federico Ercoli con la misura di 11,60 (2° nel Lungo con 5,41). Giuseppe Guerra è 2° nel Peso con 12.02 e 3° nel Martello con 39,98, Aurora De Santis è 3^ nell'Alto con 1,40, Marco Vestrucci e Francesco Tallevi sono rispettivamente 2° e 3° nei 600m., Jacopo Leonardi è 3° nei 100Hs. e 4° nell'Alto con 1,60. Punti buoni per le squadre maschili e femminili anche da Camilla Greto, Peso e Lungo e Ludovica Ricci negli 80/150m. e Giavellotto. Vince la 4x100m. Cadetti con Vestrucci, Anselmi, Leonardi ed Ercoli . Complimenti a tutti gli atleti ed allenatori della Finass da parte del presidente Misuraca ed appuntamento alla seconda fase dei CdS a Roma nel rinnovato impianto del "Paolo Rosi" il 27/28 aprile.